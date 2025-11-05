Il 4 novembre a Sellia Marina

Sellia Marina ha celebrato il 4 novembre con una partecipata cerimonia, cui hanno preso parte: il sindaco Walter Placida e l’assessore Enzina Falbo; il capitano dei Carabinieri Giovanni Spadoni; numerosi ufficiali e graduati; i parroci don Giuseppe Cosentino, don Raffaele Rimotti, don Rosario Carrabetta; il dirigente scolastico Angelo Gagliardi; l’orchestra della Scuola Media che ha suonato Inni; e, con ampia relazione storiografica, Ulderico Nisticò, che ha parlato delle guerre nazionali del 1866, d’Africa negli anni 1890, di Libia nel 1911-2, Prima guerra mondiale, Etiopia 1935-6, Seconda mondiale, e ale attuali spedizioni internazionali; evidenziando come il PRESENTE che viene invocato ricordando i Caduti sia il latino “adsum”, che significa essere pronto a compiere il proprio dovere; e ha ricordato i Combattenti di ogni Arma e Corpo di Esercito, Marina, Aviazione, Carabinieri, Finanza, Polizia, truppe coloniali; i cappellani militari, tra cui i santi Pio e Giovanni XXIII; e le infermiere e ausiliarie; e le famiglie e i lavoratori.

L’Amministrazione Comunale ha meritatamente ricercato e utilizzato i fogli matricolari di alcuni dei Caduti e Combattenti; e una preziosa lettera spedita dal fronte da un soldato alla moglie.