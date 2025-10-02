Il 4 Ottobre giorno festivo: San Francesco d’Assisi torna Festa Nazionale

Dopo decenni, il 4 ottobre torna a essere un giorno festivo a tutti gli effetti, cerchiato in rosso sul calendario. È stata approvata in via definitiva la legge che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.

Il provvedimento ha completato il suo iter parlamentare con l’approvazione in Senato, sancendo un importante riconoscimento del valore storico e simbolico della figura del Santo.

L’iniziativa, sostenuta in modo trasversale dalle forze politiche, celebra non solo il Santo ma anche i valori universali di pace, fratellanza, solidarietà e tutela del creato di cui San Francesco è icona. La data coincide con l’anniversario della sua morte.

​Cosa cambia e da quando

​La legge eleva la ricorrenza del 4 ottobre da semplice “solennità civile” a festa nazionale, equiparandola a ricorrenze come l’Epifania o la Festa del Lavoro. Questo comporta:

​Chiusura di scuole e uffici pubblici: Si applicherà il completo orario festivo nei luoghi di lavoro.

​Maggiorazioni in busta paga: I lavoratori che saranno chiamati a prestare servizio in questa giornata avranno diritto al trattamento economico previsto per le festività nazionali.

​Il provvedimento, tuttavia, non avrà effetto immediato. Benché l’approvazione sia avvenuta a ridosso della celebrazione del Santo, la legge dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, per ragioni tecniche e di bilancio, entrerà in vigore a partire dal 2026.

​Questa tempistica è resa ancora più significativa dal fatto che il 2026 segnerà l’ottavo centenario della morte del Poverello di Assisi, offrendo un’occasione ancora più solenne per la prima celebrazione ufficiale della rinnovata festività.

​Un Ritorno atteso e simbolico

​La festa del Patrono d’Italia aveva perso lo status di giorno non lavorativo nel 1977, durante un’ampia revisione del calendario delle festività. Il ripristino di questa data è stato accolto con favore da più parti, che hanno sottolineato il valore del messaggio francescano.

​La figura di San Francesco è considerata un elemento unificante per il popolo italiano. La festa nazionale sarà l’occasione per le scuole e le istituzioni di promuovere eventi e percorsi educativi dedicati ai suoi insegnamenti, rinsaldando un legame profondo con la storia, la spiritualità e l’identità civile del Paese.

​Con questo atto legislativo, l’Italia aggiunge un nuovo “giorno rosso” al suo calendario, in omaggio al suo Patrono, ricordando a tutti i cittadini l’importanza della pace e della fratellanza.