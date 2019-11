Il bilancio operativo per il settore videoludico nel 2019

Anche per il settore del gioco online è tempo di bilanci, visto che ci avviciniamo alla naturale conclusione di questo tribolato e lavorato anno, in particolare per il segmento rappresentato dai casinò virtuali. Casinò che durante questo 2019 hanno incrementato il lavoro di programmazione già realizzato durante il biennio precedente; c’è però un dato che dovrebbe a questo punto far riflettere, ovvero il calo del poker online. Se i segnali erano già piuttosto visibili durante la parte finale del 2018, oggi possiamo riscontrare come vi sia stato un calo sistematico, sia per quanto riguarda il poker cash, sia per il poker online da torneo. Da sottolineare come il mese scorso di settembre abbia segnato un nuovo margine di crescita per l’intero settore del gioco online, con i casinò games in grande spolvero, sempre più prossimi al 20% in più rispetto al dato dell’anno precedente. In effetti andando ad analizzare nel dettaglio i dati dei casinò online, il bilancio ha superato il 20% in più, cifra che però tende a scendere attorno al 18,6%, quando viene accomunato e accorpato con il circuito del poker online.

Da sottolineare come casinò online, poker cash e poker da torneo, nonostante il netto calo, abbiano totalizzato un volume di spesa pari a 712 milioni di euro, per quanto concerne i primi nove mesi di attività. Come di norma ci si attende ora uno sprint durante il periodo finale del 2019, visto che in genere i mesi di ottobre, novembre e soprattutto dicembre, sono sempre stati periodi molto floridi per il settore del gioco virtuale. C’è quindi da capire come si concluderà questo 2019, anno fondamentale in quanto ci ha già mostrato quale sarà lo scenario e i trend possibili per il 2020-2021. Le previsioni realizzate dai principali siti di gioco online, indicano come il segmento delle app di gioco, sviluppate per smartphone e tablet, faranno la differenza, per il prossimo biennio, in termini operativi. Entro la fine del 2019, la percentuale di utenti attivi, che utilizza quindi le app di gioco in mobilità, dovrebbe raggiungere il 72%, cifra che di fatto obbliga ogni sito di gioco e di casinò a puntare in modo ancora più netto verso i device di gioco mobile.

Bisogna quindi sottolineare come il gioco online si sta spostando e si modella, in base alle abitudini e alle esigenze degli utenti. Sotto questo punto di vista è importante ricordare come il gioco online si sia sviluppato e abbia cambiato il suo modus operandi, aspetto che in qualche misura è stato un deterrente per il poker online, gioco creato sulla base dei PC fissi o comunque dei laptop, che può essere praticato anche da altri dispositivi, come smartphone e tablet, ma che richiede comunque molto più tempo e concentrazione, rispetto ai giochi de momento: roulette, blackjack, baccarat e slot in cima alla classifica odierna. Per quanto riguarda le slot machines online i dati relativi al 2019, indicano che questa particolare tipologia di gioco viene praticata sempre di più, attraverso smartphone e tablet, che la favoriscono rispetto ad altre attrattive come ad esempio il poker, i cui dati sono in netta flessione, rispetto agli anni precedenti.

Il vero limite del poker, sia declinato nella sua versione digitale, sia in quella classica live, è dato in effetti dal tempo, in un’epoca dove tempo e spazio sono determinanti per le scelte che riguardano il nostro svago e il tempo libero. Si pensi ad esempio a come il ritmo nei giochi sia diventato un elemento fondamentale, aspetto che riguarda ogni tipo di attrattiva nel campo videoludico, dai videogiochi fino al cinema e alle serie tv, aspetto che può assumere un ruolo determinante anche nel gioco del poker digitale, sia per una semplice partita, ma ancora di più per quanto riguarda un torneo di poker, sia esso online oppure live.

Mentre una mano di blackjack, così come quella di roulette, durano un tempo preciso, il poker sportivo, come ad esempio il Texas Hold’Em, l’Omaha e tutte le sue più conosciute varianti, necessita di tempi più lunghi a livello gestionale, di puntata e di lettura del gioco. Questo probabilmente è uno dei motivi per cui il poker online oggi non sta più ottenendo i numeri e i risultati operativi, che fino a qualche tempo fa ne costituivano una delle attrattive più conosciute e diffuse per i casinò online e per il gioco digitale in generale. Bisogna quindi capire se si tratta di un trend momentaneo, o se questa sarà la costante e la discriminante per il prossimo biennio; le sale da gioco si sono tutte attrezzate e oggi propongono una vasta gamma di giochi rapidi e veloci che possono essere praticati dagli utenti e dai consumatori, nei ritagli di tempo della loro giornata e del proprio tempo libero.