Il Borgo di San Sostene si rinnova: arte, identità e tradizione nel cuore del paese

L’amministrazione comunale di San Sostene comunica l’avvio dei lavori di abbellimento del Borgo.

Le attività attualmente sono intense, ma affidate esclusivamente alla cura degli artisti Luna Loiero e Antonio Pittelli nel loro laboratorio. Successivamente, l’opera proseguirà nelle strade e negli angoli del Borgo con la partecipazione e la piena collaborazione anche degli amministratori e uffici comunali, dei soci della pro loco, dell’associazione Borghi da Rivivere, dei ragazzi ospiti della struttura SAI Santa Maria del Monte, della cooperativa Eurogreen, del Meridie Borgo. Ha contribuito economicamente anche il gruppo Nadara che gestisce il parco eolico.

Trattasi di un importante intervento di valorizzazione e abbellimento del Borgo storico, un progetto che coniuga arte, identità territoriale e memoria collettiva, rafforzando il legame tra passato, presente e futuro della nostra comunità.

Il progetto prevede la riqualificazione di quattro scalinate del Borgo, trasformate in veri e propri elementi artistici a cielo aperto.

Una delle scalinate sarà dedicata alla vocazione musicale del paese, con decorazioni che richiamano simboli e suggestioni legate alla tradizione musicale che ha sempre contraddistinto San Sostene.

Le altre tre scalinate saranno impreziosite da un intervento cromatico sulle pedate, mentre sulle alzate verranno riportati detti dialettali, realizzati in ceramica, espressioni autentiche della cultura popolare e della saggezza tramandata di generazione in generazione.

Il progetto si arricchisce inoltre della collocazione di due mosaici artistici su altrettanti muri del Borgo.

Il primo mosaico rappresenterà gli elementi identitari del territorio, raccontando visivamente la zona montana, il Borgo e la Marina, in un ideale abbraccio che unisce le diverse anime di San Sostene.

Il secondo mosaico sarà dedicato ai tre elementi naturali che caratterizzano il nostro territorio: acqua, vento e sole. Accanto a quest’opera sarà riportato, in ceramica, il motto promosso da Legambiente: “Più rinnovabili, più pace”, un messaggio che richiama l’importanza della sostenibilità ambientale e dell’impegno verso un futuro fondato sulle energie pulite e sul rispetto del pianeta.

«Questo intervento – dichiara il Sindaco – non è soltanto un’opera di abbellimento urbano, ma un progetto di identità. Vogliamo che il Borgo diventi uno spazio vivo, capace di raccontare la nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra visione di futuro. Attraverso l’arte e la partecipazione, restituiamo bellezza e orgoglio alla nostra comunità. La collaborazione di associazioni, operatori pubblici e privati, artisti e cittadini, dimostra che insieme si può creare tanto di importante nei bellissimi Borghi calabresi.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del centro storico, con l’obiettivo di renderlo sempre più attrattivo, accogliente e riconoscibile, sia per i cittadini sia per i visitatori.”

San Sostene continua così a investire nella cultura, nella sostenibilità e nella cura dei propri spazi pubblici, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo uno sviluppo armonioso e rispettoso delle proprie radici.