Il brivido del thriller psicologico approda a Soverato: Nicol Gullusci presenta “Innocenza – Io mi ricordo di te”

Prosegue con successo il XXXI Anno Accademico della Libera Università Popolare “Magno Aurelio Cassiodoro”, che continua a confermarsi un polo attrattivo per la vita culturale della città. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18:00, nella cornice istituzionale della Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

L’evento sarà dedicato alla letteratura contemporanea con la presentazione ufficiale dell’opera di Nicol Gullusci, intitolata Innocenza – Io mi ricordo di te.

Un intreccio tra memoria e verità

Il libro, che si presenta graficamente con una copertina d’impatto dai toni drammatici, si inserisce nel genere del thriller psicologico. Al centro della narrazione sembrano muoversi i temi della memoria e della ricerca della verità, come suggerito dal sottotitolo e dal claim presente sul volume: “Più versioni di una storia. Un’unica verità”.

L’incontro offrirà l’opportunità di dialogare direttamente con l’autrice per scoprire le sfumature di un genere che scava nei meandri della mente umana e dei ricordi.

Gli interventi della serata

La presentazione sarà arricchita da contributi qualificati che aiuteranno il pubblico a contestualizzare l’opera:

Introduzione: A cura della Dott.ssa Giusy Soluri , che aprirà i lavori delineando i temi portanti dell’incontro.

Contributo editoriale: Sarà presente l’editore Danilo Carello, il quale porterà il punto di vista di chi ha creduto nel progetto letterario, analizzando il mercato attuale dei thriller e il valore della nuova pubblicazione.

Appuntamento con la cultura

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Soverato, è aperta a tutti: la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare per sostenere il talento letterario locale e trascorrere un pomeriggio all’insegna del dibattito e della passione per i libri.