Il calabrese Antonio Vaglica è il vincitore di Italia’s Got Talent 2022

Il vincitore dell’edizione di Italia’s Got Talent 2022 è Antonio Vaglica, lo studente 18enne di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, che ha incantato tutti con la sua voce. Nella finalissima ha impressionato con “I have nothing” di Whitney Houston e vinto un assegno da 100mila euro.

Trionfa quindi un talento che ha coltivato con passione. Il 18enne frequenta il liceo artistico, ha una sorella più grande e un fratello più piccolo a cui è molto legato. Ma Antonio Vaglica ha un bel rapporto anche con i suoi genitori, papà Giacinto e mamma Vincenzina, che lo hanno sempre sostenuto. Proprio la madre lo ha accompagnato a Italia’s Got Talent 2022. Dunque, dovrà dedicare a lei questo titolo di vincitore visto che è stata la prima a crederci.

Sul podio si sono sfidati il ballerino non udente Simone Corso e l’illusionista toscano Francesco Fontanelli.

Ha condotto Lodovica Comello, con i giudici sono Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ospiti della serata, Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.