Il calabrese Eugenio Morrone è il miglior gelatiere del mondo

Il maestro gelatiere premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali, vince il primo posto al Gelato Festival World Ranking

Eugenio Morrone, originario di Zagarise in provincia di Catanzaro, maestro gelatiere premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali, è il primo ad entrare nella “Hall of Fame” di Gelato Festival World Ranking, promossa da Gelato Festival World Masters, Carpigiani e Sigep Italian Exhibition Group incoronando quest’anno Marco Venturino della gelateria “I Giardini di Marzo” di Varazze (Savona) come miglior gelatiere del 2022.

Il gelatiere calabrese è titolare di tre gelaterie su Roma, tra le più importanti c’è Il Cannolo Siciliano di piazza Roberto Malatesta, e in gara si è fatto apprezzare soprattutto per il suo gelato al mandarino tardivo.

Al secondo posto l’ungherese Ádám Fazekas, al terzo posto la veronese Giovanna Bonazzi. Con 215 punti Giovanna Bonazzi de La Parona del Gelato di Parona (Verona), affezionata concorrente delle ultime edizioni di Gelato Festival, ha trasformato il suo passato vincente in mountain bike, con 2 titoli mondiali alle spalle da professionista, conquistando un altro podio nel mondo della gelateria.

La classifica mondiale aggiorna i risultati con i conteggi di 11 anni di gare, più di 5000 gelatieri valutati da centinaia di esperti e migliaia di eventi nei cinque continenti. “Abbiamo coinvolto più di 5000 professionisti, in 25 paesi e con 4 tipi diversi di format per le competizioni”, racconta Adriana Tancredi, project manager di Gelato Festival World Masters. Il risultato è un ranking tipo quello del tennis, frutto della sommatoria dei punteggi ottenuti nelle partecipazioni alle varie competizioni internazionali a tema gelato.

“Il gelato artigianale è sempre più tra i prodotti di punta del Made in Italy nel mondo, i consumi in crescita e l’alta qualità raggiunta lo dimostrano” conclude Valentina Sorgente, Exhibition Manager Sigep Italian Exhibition Group. A proposito di internazionalità, una delle novità della prossima edizione di Sigep, che si terrà dal 21 al 25 gennaio 2023 alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group: la prima edizione della Gelato Europe Cup, che selezionerà le squadre europee per la Gelato World Cup, in programma, sempre a Sigep, nel 2024.