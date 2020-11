Il calabrese Raffaele Renda entra nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi

Raffaele Renda giovane cantante lametino, conquista un banco nel talent show più famoso d’Italia, Amici di Maria De Filippi,il programma che da 20 anni genera talenti. Raffaele, 20 anni, ieri pomeriggio si è presentato davanti alla commissione di canto di Amici composta da Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli, con un suo inedito “ C’é Il sole alle finestre”, brano scritto dallo stesso Renda, con la sua timbrica e tecnica vocale ha conquistato il banco.

Una voce la sua che infiamma il pubblico e anche le coach Pettinelli e Arisa, che lo definisco già pronto e preparato, sarà poi Raffaele a scegliere chi, tra le due, curerà nella scuola il suo talento e la sua crescita artistica. Il cantante lametino già da piccolo ha ottenuto successo per la sua indiscussa bravura, infatti la sua voce e il suo talento si erano già fatti notare nel programma della Clerici su Rai1, Sanremo Young, in cui raggiunse la finale.

Dopo questa importantissima esperienza ha continuato a studiare, a scrivere, a formarsi e a solcare palchi importanti in Italia; questa estate è stato finalista sul palco di Radio Deejay on stage. È un talento il suo che non può che essere riconosciuto e supportato, per sostenerlo e accompagnarlo nel suo sogno, è possibile seguire la diretta ogni sabato alle 14 su Canale5 e il daytime ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 19 su Italia1 e ancora seguirlo e sostenerlo sui social.