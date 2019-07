Il calabrese Simone Iaquinta al Mugello per il quarto round della Carrera Cup Italia

La straordinaria stagione di Simone Iaquinta riparte dal Mugello, per quello che si presenta come un weekend rovente. Il driver calabrese, alfiere della Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano, è atteso dal quarto round del trofeo monomarca Porsche, quella Carrera Cup Italia che tante soddisfazioni gli sta dando.

In questo fine settimana, sul circuito internazionale del Mugello, Iaquinta cercherà di fare seguito all’ottimo secondo posto conquistato nell’ultima gara disputata a Imola, sotto un diluvio che ha condizionato l’intera corsa.

“Sarà una sfida nella sfida – ha dichiarato il pilota cosentino Iaquinta – perché sono desideroso di continuare a dimostrare ciò che di buono ho fatto finora, con il supporto di questa straordinaria scuderia; e perché di fronte avrò avversari di alto livello che non ci renderanno certamente le cose semplici. Ma siamo fiduciosi di poter fare bene”.

Il weekend del Mugello inizia, venerdì 19 luglio, con la sessione di prove libere che si svolgerà dalle 15.00 alle 16.00. Sabato le qualifiche, dalle 10.05 alle 10.30 (PQ1) e dalle 10.40 alle 10.50. Il segnale di star di gara uno è previsto per le 17.30 (tv su Sky Sport Arena), mentre gara due concluderà il weekend domenica con partenza alle 12.50 (tv su Sky Sport Arena e Cielo). Le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.