Il calabrese Simone Iaquinta alla seconda gara del Mondiale Porsche

It’s Red Bull Ring per la seconda gara di Mobil 1 Supercup

Archiviato il debutto stagionale di Montecarlo, il pilota Huber Racing farà ritorno in pista nel fine settimana austriaco.

Inizio ufficiale da venerdì giugno con la sessione di prove libere alle ore 18.30. Attenzione rivolta poi alle qualifiche ufficiali alle ore 15.00 di sabato 1° luglio e gara programmata come di consueto nella mattinata di domenica con la partenza alle ore 11.40 (18 giri + 1 formation lap). Tutte le sessioni saranno visibili in diretta sul canale 207 di Sky (Sky Sport F1).

L’inizio di Montecarlo non è stato semplice per Simone Iaquinta, molto veloce nel fine settimana ma reduce da episodi non a favore sia in qualifica che nella gara del Principato. Le prove libere, tuttavia, avevano evidenziato un buon ritmo, per altro già presente durante le sessioni di test pre stagionali e non solo. Il lavoro con Huber Racing è stato fino a qui mirato sulla cura dei dettagli per poter fare la differenza in uno schieramento altamente competitivo come quello della Porsche Mobil1 Supercup 2023.

I successi nella Porsche Carrera Cup Italia delle settimane precedenti, inoltre, hanno contribuito a caricare ancor di più il pilota italiano pronto ad un rapido riscatto e a tornare nelle posizioni di competenza della categoria internazionale Porsche.

Simone Iaquinta: “Montecarlo è già in archivio e abbiamo preso le cose buone, concentrandoci esclusivamente su quelle e sulla prestazione. Spielberg è una pista particolare con poche curve e tanta velocità, sarà determinante avere un set-up che miri a questo. Per la qualifica

farò di tutto per avere un giro pulito e massimizzare tutto in funzione della gara”.

Appuntamento, dunque, in pista per il secondo round della Porsche Mobil1 Supercup 2023.