“Il cambiamento parte dall’esempio”: l’appello di Giovanni Sgrò alle istituzioni politiche

Due eventi di successo sulla costa jonica calabrese mostrano la vitalità economica del territorio e il potenziale delle aziende locali

“Il cambiamento parte dall’esempio”. È con queste parole che Giovanni Sgrò, imprenditore di Soverato, si rivolge alle istituzioni politiche in una lettera aperta, evidenziando l’importanza di sostenere le iniziative locali che valorizzano il territorio.

“Siamo reduci da due importanti eventi che hanno animato la costa jonica” scrive Sgrò. “Manifestazioni di successo entrambe frutto dell’impegno di aziende che operano sul territorio”.

Sgrò fa riferimento al Bob Fest, svoltosi al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia, che ha visto la partecipazione di oltre 200 stand, masterclass e talk con chef, pizzaioli e pasticceri di fama nazionale e internazionale. Allo stesso modo, Connessione Sud a Montepaone ha messo in vetrina decine di produttori calabresi d’eccellenza nel settore agroalimentare.

Questi eventi non sono solo segnali di vitalità economica, ma rappresentano anche “modelli ed esempi per le nuove generazioni”.

“Spero, anzi auspico, che le istituzioni politiche siano più vicine a questo tipo di iniziative che mettono al centro il lavoro, oltre che la solidarietà”, continua Sgrò. La sua lettera sottolinea la necessità di “un collante tra la politica e il mondo reale”, affinché l’energia e l’innovazione delle aziende locali possano essere sostenute e potenziate.

“La presenza e il supporto delle istituzioni politiche sono fondamentali per garantire che iniziative come queste possano crescere e moltiplicarsi, portando benefici duraturi all’economia locale e creando nuove opportunità di lavoro. Gli eventi di Roccelletta di Borgia e Montepaone sono esempi concreti di come l’impegno e la dedizione delle aziende possano trasformare il territorio e generare valore” il commento di Sgrò.

L’appello è chiaro: per innescare un vero cambiamento, è essenziale che la politica non solo riconosca, ma sostenga attivamente le realtà imprenditoriali locali. Solo così sarà possibile costruire un futuro prospero e sostenibile per la Calabria e per tutto il Sud Italia.