Il campo sportivo di Davoli è privo della targa in ricordo di Tonino Corasaniti

Da alcuni giorni, l’ingresso del campo sportivo di Davoli è privo della targa in ricordo di Tonino Corasaniti, cui è dedicato l’impianto sportivo. Ne è privo perché la targa è stata ridotta in frantumi, non sappiamo se da un atto vandalico (che sarebbe certamente da condannare) o, più semplicemente, da un accidentale distacco.

Ricordiamo che Tonino Corasaniti è stato per diversi anni dirigente della squadra cittadina, nella quale aveva anche giocato, e assessore comunale allo sport. Scomparso prematuramente, per ricordarne l’impegno e la passione a favore del calcio locale, nel 2015 l’Amministrazione guidata dall’allora sindaco Antonio Corasaniti decise di dedicargli il campo sportivo.

Al compianto dirigente sportivo è dedicata anche la squadra cittadina, l’Asd Davoli Calcio Tonino. Sottoponiamo il problema all’Amministrazione Comunale, affinché provveda a far apporre una nuova targa commemorativa.

Davoli,

La Sezione del PSI