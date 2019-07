Il Cantante della Solidarietà dona 4 carrozzine alla Casa di Riposo di Sant’Andrea Jonio

Quattro Presidi sanitari sono quelli che Salvatore Ranieri, in arte il Cantante della Solidarietà, donerà il prossimo 13 luglio grazie ai fondi raccolti con “Ricomincio da 20”, il cd/dvd uscito lo scorso marzo in occasione dei vent’anni di attività dell’artista. Il Cantante della Solidarietà è impegnato da tempo nel finanziamento di vari progetti sociali ad oggi sono state donate 300 carrozzine in tutta Italia a Case di cura, ospedali e associazioni tra queste hanno già ricevuto la donazione il Bambino Gesu’ di Roma, Il Gaslini di Genova, il Niguarda di Milano e tanti altre strutture Nazionali.

L’artista inoltre sarà in onda per 14 giorni su Canale5, Italia1 e Rete4 dal 4 al 17 agosto con lo spot Sociale.

La donazione di 4 carrozzine avverrà il 13 luglio , dalle ore 21, alla Casa di Riposo “Villa della Fraternità” ed al Sant’Andrea Hospice , oltre alla donazione il cantante si esibirà in versione acustico la stessa sera.

“Siamo soddisfatti del grande riscontro del progetto ‘Ricomincio da 20’ – dichiara Salvatore Ranieri – Ringrazio tutte le persone che da tempo seguono il percorso del Cantante della Solidarietà: un ventennio fatto da donazioni, iniziative nelle scuole, coinvolgimento dei giovani nel volontariato, progetti nazionali e supporto a Reparti Pediatrici, Case di Cura, Ospedali e Associazioni, sottolineando sempre che siamo un caso unico in Italia che collega la musica e l’attenzione al sociale.

La produzione del progetto Ricomincio da 20 è di Francesco Sottili e MariaRosaria Della Martora.