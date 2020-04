Il cantautore calabrese Antonio Laganà in diretta con la New York Italian Radio

L’Università delle Generazioni invita tutti a collegarsi con il sito www.icnradio.com (la Radio italiana di New York) dove nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, dalle ore 18, il cantautore calabrese Antonio Laganà sarà ospite in diretta per presentare la sua più recente canzone, intitolata “L’odore di te” che sta spopolando sui social non soltanto perché è molto bella e struggente (con immagini mozzafiato della nostra costa jonica) ma pure perché è dedicata a chi, malato di coronavirus, sta lottando per la vita in un letto d’ospedale.

Tale canzone in videoclip è stata realizzata in remoto (come tutta l’attuale musica ai tempi del Covid-19) insieme ad altri musicisti, pure a favore di tutti quelli che, in prima linea, cercano di salvare più vite umane possibile ed anche per incoraggiare il sistema istituzionale e del volontariato che cerca di sostenere questa dura battaglia di cui non si intravede ancora la fine, ma la situazione sta migliorando con il concorso di tutti.

Le toccanti immagini dei bambini costretti a stare a casa vogliono essere pure un abbraccio a tutte le famiglie che, con alto senso di responsabilità, collaborano restando a casa, con grandi sacrifici, per evitare nuovi contagi. Il grazie del cantautore Antonio Laganà è per tutti, poiché tutti insieme ce la faremo a uscire dal tunnel per un futuro decisamente migliore.

Il videoclip è disponibile su YouTube, pure per solidarizzare con chi, anche al posto nostro, si sta impegnando perché abbia termine prima possibile questa micidiale pandemia che sta causando centinaia di migliaia di morti in ogni parte del mondo.