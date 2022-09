Il cantautore calabrese Dalen in semifinale a Music for Change

Si chiama Dalen ed è uno tra i 25 semifinalisti dell’evento calabrese: Musica contro le Mafie. Il cantautore e musicista, nato a Crotone, ha vissuto in diversi luoghi della Calabria, d’Italia, in diverse capitali europee e negli Stati Uniti d’America. Tornato in Italia, oggi scrive e compone in Calabria.

Dalen, in tour da luglio fino a metà settembre in Veneto, Calabria, Puglia, Basilicata Campania e Lazio è salito su diversi palchi partecipando a numerosi festival prestigiosi e aprendo concerti di artisti di calibro nazionale ed internazionale come: Alex Britti, Joe Bastianich, Brunori Sas, Fausto Mesolella (Avion Travel), Raiz (Almamegretta), Ambrogio Sparagna, Giovanna Marini e il paesologo, Franco Arminio.