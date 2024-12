“Il Canto di Natale”: la magia delle feste con i bambini della Ludoteca “Il Girasole”

A Reggio Calabria, il Natale si accende di magia grazie alla Ludoteca “Il Girasole”. Gestito dalla Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, questo luogo speciale, rappresenta un punto di riferimento per le famiglie di Reggio Calabria, in quanto offre ai bambini uno spazio sicuro e stimolante dove crescere, imparare e divertirsi. Con l’appuntamento della recita di Natale, ormai una tradizione attesissima, la ludoteca celebra i successi dei più piccoli, dando loro la possibilità di scoprire nuovi talenti ed al tempo stesso regalare emozioni indimenticabili.

Quest’anno, lo spettacolo intitolato “Il Canto di Natale”, si pone come obiettivo quello di trasportare il pubblico in un viaggio tra sogni, luci e suoni che richiamano i valori più autentici delle feste: l’amore, la condivisione e la speranza. Un omaggio alla celebre opera di Charles Dickens, che da quasi due secoli incanta il mondo con il suo messaggio universale di redenzione e speranza.

Attraverso la storia del vecchio e burbero Ebenezer Scrooge, che riscopre il valore dell’amore e della solidarietà grazie all’incontro con i tre spiriti del Natale, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sull’importanza di aprire il cuore agli altri e abbracciare i veri valori delle feste.

L’appuntamento è fissato per il 17 dicembre 2024, alle ore 16:30, presso l’ex Cinema Aurora, in Via S. Caterina, 151. La Ludoteca aspetta con gioia genitori, nonni, amici e tutti coloro che vorranno partecipare, per vivere insieme un momento di pura magia e commozione.

“Per i bambini questa recita non è solo uno spettacolo – ha sottolineato la dirigente della struttura, Marianna La Serra, ma un’occasione per esprimere se stessi e mostrare al pubblico ciò che sono capaci di fare. Per il pubblico, sarà un’opportunità unica per immergersi nello spirito natalizio, lasciandosi conquistare dalla spontaneità e dall’entusiasmo dei piccoli protagonisti”.

Pronti per lasciarvi avvolgere dal calore del Natale? Unitevi a questa grande festa e preparatevi a emozionarvi: i sorrisi dei bambini e la loro gioia contagiosa sono il regalo più prezioso che potrete ricevere.