Il Capodanno a Catanzaro con il rapper idolo dei giovani El Matador

Una festa di Capodanno rivolta specialmente ai giovanissimi quella che l’amministrazione comunale di Catanzaro ha voluto promuovere per dare il benvenuto al 2025 in Piazza Prefettura.

Martedì 31 dicembre, dalle 23 in poi, per attendere insieme il conto alla rovescia, il programma musicale vedrà salire sul palco diversi vocalist, dj e artisti della scena nazionale e locale pronti a coinvolgere il pubblico in un viaggio tra epoche, generi e stili differenti.

L’ospite speciale sarà El Matador, il rapper idolo dei giovanissimi che, dopo la partecipazione al talent di Netflix “Nuova scena”, è diventato un vero e proprio fenomeno social. A presentare la serata sarà Filippo Ferraro, una delle voci più apprezzate di Rds, accompagnato da Mara Larussa di Crt.

La scaletta sarà aperta, invece, dal cantautore catanzarese Arabia & band che, dopo aver partecipato alla XXXV edizione di Musicultura Contest, ha vinto la scorsa estate il contest “Catanzaro Sound”, organizzato dall’amministrazione comunale, aggiudicandosi la possibilità di esibirsi sul palco nella notte di Capodanno.

Il programma vedrà poi la partecipazione di Paco, Giuliana Grande, Domenico Ciambrini, Erica Calcagno, Ilaria Farina, Nathaniel, Francys Power e Freddy.

La Polizia locale ha disposto con ordinanza il divieto di transito, dalle ore 23, su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra via San Nicola e piazza Serravalle, e su via Spasari.

Per favorire un più comodo accesso al centro storico tramite i mezzi pubblici, sarà possibile parcheggiare nelle aree Musofalo e Piè Sala, aperte dalle 23.30 fino alle 05.30 circa, con annesso servizio navetta.