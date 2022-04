Il Caseificio Artigianale Forciniti su RAI 2 per raccontare l’arte casearia d’eccellenza calabrese

Grande successo alla trasmissione “I Fatti Vostri” per il casaro Alfonso Forciniti.

Il Caseificio Artigianale di Alfonso Forciniti ha sede a Cariati, caratteristico paese sul mare della costa ionica calabrese. L’azienda alleva capre selezionate ed iscritte al libro genealogico, animali che pascolano in ambienti protetti, selezionati per garantire una sempre più elevata qualità del foraggiamento.

Nasce da questa importante intuizione l’idea di realizzare un prodotto unico per la sua genuinità e per il gusto inimitabile: il formaggio caprino cariatese. Un prodotto totalmente artigianale, il fiore all’occhiello del Caseificio Artigianale Forciniti.

Alfonso Forcini non è nuovo ai riconoscimenti prestigiosi per il suo formaggio pluripremiato dall’ONAF, l’organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio che, negli anni addietro, hanno conferito diversi premi tra i quali la “Targa Qualità”, “Targa Eccellenza” e “Targa Qualità Superiore”.

La passione per questo lavoro ha origine da un’antica consuetudine familiare che ha visto il capostipite della famiglia tra i grandi affinatori di formaggio di questo territorio. Oggi, Alfonso Forciniti continua a produrre formaggi continuando a lavorare artigianalmente il latte intero di capra e ieri è addirittura approdato alla nota trasmissione su RAI 2 “I Fatti Vostri”, condotta dalla show girl Anna Falchi, presso gli Studi Rai di Via Teulada a Roma.

Qui ha avuto modo di presentare il suo gustosissimo, unico e speciale “Radicapra”, un formaggio di capra realizzato artigianalmente aromatizzato con la radice di liquirizia dell’Azienda Romano di Cantinella, frazione di Corigliano-Rossano.

Alfonso Forciniti ha presentato il prodotto riscuotendo ammirazione e successo per questa sua originale idea anche grazie a “Campagna Amica”, fondazione promossa da Coldiretti.

«È stata una bellissima esperienza – ha affermato Alfonso Forciniti – ed è stata davvero tanta l’emozione e la tensione ma, soprattutto, è stato enorme l’orgoglio e la soddisfazione per aver contribuito, anche grazie a Campagna Amica, alla valorizzazione del nostro territorio. La Calabria c’è, abbiamo tante risorse dobbiamo solo valorizzarle e crederci».

«Avrei potuto presentare uno qualsiasi dei miei prodotti – continua Forciniti – ma ho voluto scegliere il Radicapra perchè è nato dall’amicizia con Vincenzo Romano, titolare dell’azienda Romano Radice di Liquirizia: ho deciso di farlo anche perché credo molto nella sinergia e nella capacità di fare rete per riuscire a realizzare un prodotto sempre migliore».

«È stato anche molto emozionante – conclude Forciniti – avere come assistente Anna Falchi, non solo una bellissima donna, ma anche una grandissima professionista che durante la diretta mi ha aiutato ed alla fine della trasmissione mi ha riempito di complimenti per il mio formaggio aromatizzato alla radice di liquirizia».