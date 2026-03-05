Il caso Spagna

Carte alla mano, gli USA e lo Stato d’Israele stanno combattendo una guerra [oggi le guerre si chiamo in altro modo!] per conto loro; senza la NATO, senza l’ONU; e senza aver nemmeno avvertito Francia, Italia, Germania etc.

L’Italia, che è zeppa di basi USA, non ha ricevuto richiesta di usarle, quindi, carte alla mano, non ha dovuto dire né sì né no. Per gli ingenui, preciso che le truppe USA sono presenti in Italia dal luglio 1943, invasione della Sicilia; dal 1949, come NATO; ma diverse basi, e anche diversi accordi (diciamo così!) legano l’Italia agli USA senza NATO. Fino a stamani 5 marzo, l’Italia non è coinvolta. Poi vediamo…

La Spagna ha detto di non voler concedere le basi… quindi significa che qualcuno gliele ha chieste, o almeno ipotizzate. A parte le dichiarazioni pacifiste, c’è qualcosa di strano.

Facciamo un poco di storia della Spagna. Diamo per conosciuti i fatti dal 1808, tra monarchici liberali e monarchici tradizionalisti, e ogni tanto qualche fugace repubblica; veniamo al 1936, con l’insurrezione delle truppe di Francisco Franco contro l’anarchica repubblica e la minaccia diretta di ingerenza di Stalin.

Seguirono tre anni di guerra durissima, con intervento diretto e determinante dell’Italia fascista a fianco di Franco. Cessate le operazioni militari, Franco proclamò la monarchia senza re, e se stesso Capo di Stato fino alla morte, avvenuta nel 1975. Non aveva accettato di entrare in guerra a fianco di Italia e Germania; e si era schierato con gli USA.

E qui, attenti: prima della morte di Franco, la Spagna dittatoriale era una specie di alleata degli USA, ma non entrava nella NATO, se non quando ebbe l’assetto attuale di monarchia costituzionale. Ebbene, cosa accadde dal 1945 al 1975, tra Franco e gli USA? Quali basi USA ci sono in Spagna senza essere NATO? Non stupitevi: ce ne sono a iosa anche in Italia e in Germania, di basi americane non NATO.

Saremmo curiosi di conoscere quali trattati segreti leghino a Washington l’Italia e la Germania, e, nel nostro caso, la Spagna. Invano: se sono segreti, non ce li dirà mai nessuno. Per l’Italia, ricordo solo la distruzione della Libia e uccisione di Gheddafi per mano di Sarkozy (tra una galera e l’altra) e Obama; e l’intervento determinante di Napolitano sull’allora presidente del Consiglio Berlusconi.

Quali sono, invece, i patti USA con la Spagna?

Per non ingombrare troppo l’attenzione del lettore, solo accenno a quanto accadde tra il 711 e il 1492 tra Arabi (o solo musulmani?) e Spagnoli; secoli di guerre, ma anche di alleanze e di scambi culturali… Ne parleremo un’altra volta.

Ulderico Nisticò