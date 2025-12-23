​Il Castello di Monasterace si accende di Natale: successo per i mercatini 2025 di We’re South APS

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la IV Edizione dei Mercatini di Natale We’re South APS, realizzati nei giorni 20 e 21 dicembre 2025 nella suggestiva cornice dell’antico Castello del borgo di Monasterace.

Circa 1000 visitatori hanno preso parte alla due-giorni, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel territorio. La manifestazione ha goduto del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Monasterace e della collaborazione organizzativa dell’associazione culturale “La Pigna”, rivelandosi un esempio virtuoso di sinergia tra realtà associative ed istituzioni locali.

Grande la soddisfazione espressa dagli organizzatori e dai circa 35 artigiani e produttori presenti, che hanno animato il castello con creazioni artigianali, prodotti locali e proposte originali, rendendo il weekend pre-natalizio del Basso Ionio Calabrese un’occasione di incontro, scoperta e valorizzazione del territorio.

Il programma della manifestazione, caratterizzato dalla ri-apertura al grande pubblico del castello medievale, dopo alcuni importanti interventi di restauro e ristrutturazione, ha attirato numerosi curiosi e visitatori ed è stato, altresì, arricchito da diverse attività laboratoriali di grande interesse, tra cui:

* Workshop di macramè a cura di Opuntia – Fatto a mano;

* Workshop di decorazioni in terra cruda con Lulloclay;

* Set fotografico di Natale con la fotografa Valentina Procopio.

I tanti visitatori, giunti nel borgo di Monasterace, hanno inoltre potuto vivere un’esperienza completa grazie ad itinerari culinari nei caratteristici Catoji del centro storico, a cura dell’associazione “La Pigna”, visitare la Casa di Babbo Natale e partecipare al percorso tra i tradizionali presepi del paese, grazie alle attività collaterali organizzate dal Comune di Monasterace.

L’evento si inserisce pienamente nella mission di We’re South APS, orientata alla valorizzazione del territorio e delle realtà locali, attraverso iniziative culturali che mettono in rete luoghi, comunità e produzioni identitarie.

In questo contesto, il Castello di Monasterace rappresenta una cornice simbolica e strategica per raccontare e promuovere il patrimonio storico, artigianale e sociale del paese e di tutto il Basso Ionio.

Giunto al quarto anno di vita come appuntamento storicizzato, i Mercatini di Natale, assieme al “Rigugghju Fest – Il festival di chi abita nei paesi”, rappresentano anche un’importante occasione per far conoscere la rete territoriale di We’re South APS – che opera nell’ottica di valorizzazione delle aree interne – le sue attività, le esperienze proposte e la vision che ne caratterizza l’operato fin dalla sua nascita.

Un successo che conferma la forza della collaborazione e l’importanza di iniziative culturali capaci di coniugare tradizione, identità e sviluppo locale.