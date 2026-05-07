Il Centro Taekwondo Athlon di Soverato conquista il secondo posto al Campionato Interregionale FITA Calabria

Grande risultato per il Centro Taekwondo Athlon di Soverato, guidato dal Maestro Antonio Voci, che al Campionato Interregionale FITA Calabria ha conquistato il secondo posto nella classifica generale delle società.

La competizione si è svolta nelle giornate del 2 e 3 maggio presso il Palazzetto dello Sport Palaeventi di Rossano Calabro e ha visto la partecipazione di oltre 60 società sportive, per un totale di circa 600 atleti appartenenti alle categorie cadetti, junior e senior.

Il Centro Taekwondo Athlon ha preso parte alla manifestazione con 23 atleti, ottenendo un risultato di assoluto rilievo: 20 medaglie complessive, di cui 10 ori, 3 argenti e 7 bronzi.

Hanno conquistato il gradino più alto del podio:

•⁠ ⁠Arcidiacono Alice, categoria -63 kg, juniores femminile

•⁠ ⁠Aversa Giulia, categoria -46 kg, juniores femminile

•⁠ ⁠Palleria Denise, categoria -47 kg, cadetti femminile

•⁠ ⁠Fiorenza Ginevra, categoria +65 kg, cadetti femminile

•⁠ ⁠Mellace Delis Mabbel Antonio, categoria -78 kg, juniores maschile

•⁠ ⁠Guzzi Antonio, categoria +78 kg, juniores maschile

•⁠ ⁠Mazzotta Alessandro, categoria -65 kg, cadetti maschile

•⁠ ⁠Chiaravalloti Simone, categoria +65 kg, cadetti maschile

•⁠ ⁠Mazzotta Giuseppe, categoria -73 kg, juniores maschile

•⁠ ⁠Suraci Fatima, categoria -47 kg, cadetti femminile

Secondo gradino del podio per:

•⁠ ⁠Sansalone Ylenia, categoria -57 kg, seniores femminile

•⁠ ⁠Corapi Chiara, categoria -55 kg, cadetti femminile

•⁠ ⁠Aiello Aurora, categoria -59 kg, cadetti femminile

Hanno conquistato la medaglia di bronzo:

•⁠ ⁠Palleria Domenico, categoria -59 kg, juniores maschile

•⁠ ⁠Mirijello Alessio, categoria -55 kg, juniores maschile

•⁠ ⁠Aversa Laura, categoria -49 kg, juniores femminile

•⁠ ⁠Stellacci Denise, categoria -59 kg, juniores femminile

•⁠ ⁠Fresta Federica, categoria -63 kg, juniores femminile

•⁠ ⁠Fassiotti Bruno, categoria -68 kg, juniores maschile

•⁠ ⁠Abbruzzo Simone, categoria -51 kg, cadetti maschile

Si sono fermati ai quarti di finale gli atleti:

•⁠ ⁠Battaglia Salvatore, categoria -41 kg, cadetti maschile

•⁠ ⁠Fassiotti Gianfredi, categoria -37 kg, cadetti maschile

L’atleta Frangipane Cristian, iscritto nella categoria -63 kg juniores maschile, non ha purtroppo potuto prendere parte alla competizione a causa di un infortunio subito pochi giorni prima della gara.

Il resoconto finale per l’ASD Athlon è di grande impatto:

•⁠ ⁠10 medaglie d’oro

•⁠ ⁠3 medaglie d’argento

•⁠ ⁠7 medaglie di bronzo

•⁠ ⁠secondo posto nella classifica generale delle società

“Il duro lavoro ripaga sempre”: sono queste le parole del direttore tecnico dell’ASD Athlon, il Maestro Antonio Voci, che ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto.

“Abbiamo lavorato duramente negli ultimi anni, con allenamenti cinque giorni a settimana e fine settimana quasi sempre dedicati alle gare. Sono stati mesi impegnativi, caratterizzati da allenamenti intensi, disciplina, attenzione all’alimentazione e grande senso di responsabilità, senza mai trascurare priorità fondamentali come la famiglia e lo studio.

La strada è stata in salita, con alti e bassi, sconfitte, infortuni e momenti difficili, ma i ragazzi non hanno mai mollato. Sono caduti tante volte, ma hanno sempre trovato la forza di rialzarsi con determinazione, imparando dagli errori e aumentando la propria esperienza sul tatami.

I risultati arrivano, ma non parliamo solo del risultato agonistico. Il valore più importante è comprendere che la costanza, l’impegno e la determinazione portano sempre a una crescita reale.

Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi e desidero ringraziare loro e i genitori, che ci supportano in ogni gara con entusiasmo, tifo e presenza costante, sia nelle vittorie sia nelle sconfitte. Bravi ragazzi, continuate così”.

Il Maestro Voci ha inoltre rivolto i propri ringraziamenti al Comitato FITA Calabria, nella persona del Presidente Dott. Giancarlo Mascaro e al suo staff, per l’organizzazione e la gestione della gara, e a tutti i giudici, che hanno coordinato al meglio gli incontri.

Il prossimo appuntamento per il Centro Taekwondo Athlon sarà il 17 maggio a Catanzaro Lido, in occasione del torneo regionale riservato alle categorie Beginners, Children e Kids, dedicate alla fascia d’età 6-10 anni.