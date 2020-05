Il CESRAM stringe un’importante partnership con IMAREST, una società internazionale presente in 128 paesi in tutto il mondo che racchiude le più varie professionalità in campo marino.

Il Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino (CESRAM), un’associazione senza scopo di lucro con sede in Calabria ha stretto una collaborazione con IMAREST per migliorare il reclutamento e la professionalità delle persone coinvolte nel settore marino.

Per raggiungere questo obiettivo, l’associazione organizza scuole avanzate, corsi di formazione e stage in una varietà di istituti come università e centri di ricerca, sia in Italia che a livello internazionale. Tali opportunità sono spesso incorporate nella vasta gamma di spedizioni scientifiche, con l’obiettivo di facilitare la formazione pratica delle persone sul posto di lavoro, promuovendo nel contempo le conoscenze scientifiche.

La partnership sosterrà gli impegni volontari di IMarEST nei confronti dell’obiettivo 14 dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite “Life Under Water”, in quanto mira a migliorare il reclutamento e la fidelizzazione dei giovani nel settore marittimo per garantire la protezione dell’oceano per le generazioni future.

CE.SRAM collaborerà con i Gruppi di Interesse Speciale (SIG) di Imarest, in particolare Marine Mammals SIG.

Il programma di partenariato delle ONG dell’IMAREST è aperto a tutte le organizzazioni non governative che operano nel settore della scienza e della conservazione marittima e supporta lo sviluppo di capacità e lo sviluppo professionale attraverso l’accesso a vantaggi associativi gratuiti, condivisione delle conoscenze, promozione online e iscrizione gratuita per i volontari. Sono progettati per aiutare il lavoro delle ONG a contribuire positivamente alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (in particolare SDG14 Life Below Water).