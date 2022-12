“Il cinema delle donne”: a Montepaone gran chiusura con Laura Morante

Il mondo del grande schermo raccontato attraverso lo sguardo delle sue protagoniste più amate dal pubblico. Si è conclusa a Montepaone la tre giorni della nuova rassegna “Il cinema delle donne”, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Migliarese, con l’ideazione artistica di Gianvito Casadonte e il sostegno della Regione Calabria, che per l’ultima serata ha ospitato nel salotto della sala meeting della Banca di Credito Cooperativo un volto noto come Laura Morante.

Ad accoglierla anche il commissario di Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, che ha sottolineato l’autenticità e la verità dei tanti personaggi interpretati dalla Morante.

Attrice e regista, apprezzata dai grandi autori del cinema italiano, da Bertolucci fino a Nanni Moretti, passando per Virzì e Muccino, la grande ospite ha raccontato il suo percorso sul set, nato quasi per caso mentre lavorava da danzatrice, e il rapporto per certi versi travagliato con il nostro Paese.

“A ripensarmi, trent’anni dopo – ha detto nell’intervista condotta da Fabrizio Corallo – oggi non avrei fatto questo mestiere. All’epoca, gli autori erano incuriositi da gente come me, forse poco ambiziosa e appariscente, mentre per un certo tipo di cinema non ero comprensibile”.

Laura Morante, che scrive anche testi teatrali e libri, ha vissuto per quasi dieci anni in Francia, dove “la situazione del cinema è nettamente migliore”, ha rivelato nel raccontare le difficoltà nel reperire in Italia i finanziamenti per i suoi progetti: “Abbiamo scritto una sceneggiatura con Daniele Costantini, una commedia amara come quelle che piacciono a me”.

“Siamo stati felici di concludere al meglio questa nuova rassegna – ha commentato il sindaco di Montepaone, Mario Migliarese – con la splendida Laura Morante, attrice e regista italiana, vincitrice di un David di Donatello, dopo aver ospitato anche Lunetta Savino e Violante Placido. Voglio ringraziare gli altri protagonisti che hanno voluto questo magnifico evento: Gianvito Casadonte con la sua professionalità unica, la Regione Calabria che ha supportato la tre giorni di incontri, la Banca Montepaone per la logistica e tutti coloro che hanno collaborato alla piena riuscita che ci proietta con fiducia verso future riedizioni”.