Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un incontro da remoto sul famoso attore e regista Clint Estwood

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19, prosegue in remoto l’attività associativa del Circolo Culturale “L’Agorà”. Il nuovo appuntamento organizzato dal sodalizio culturale reggino si baserà sull’attività del noto attore e regista cinematografico Clint Eastwood che è una delle figure più celebri e rappresentative della cinematografia mondiale.

Ospite del sodalizio organizzatore sarà Tonino De Pace, critico cinematografico e presidente del Circolo del cinema “Zavattini” che tratterà il tema “Clint Eastwood. Il cinema scrive la storia”. Clint Eastwood nel corso della sua brillante carriera, sia come attore che come regista, è stato protagonista in oltre sessanta pellicole, dalle quale emerge la descrizione storica degli Stati Uniti d’America nelle eterogenee sfaccettature.

Dalle prime comparse, al genere western, a quello di guerra, o poliziesco con l’ispettore Callaghan, le cui varie edizioni vennero ambientate nella sua San Francisco. I film biografici che raccontano altre storie americane come ad esempio “Bird” (la storia del sassofonista Jazz Charlie “Bird” Parker), “American Sniper”, (autobiografia della vita militare di Chris Kyle in Iraq). Nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 8 gennaio.