Il Circolo del Partito Democratico di Badolato scende in campo per il futuro del paese

Badolato sta vivendo un momento difficile. Lo scioglimento del Comune ha creato tra i cittadini un senso di sbandamento e una mancanza di riferimenti, oltre ad aver generato un sentimento di preoccupazione.

Il Partito Democratico ha deciso di non restare a guardare, ma di farsi parte attiva, con senso di responsabilità, gettando le basi per un percorso vero di cambiamento. Badolato ha la necessità di una nuova governance che possa restituire credibilità all’immagine di una intera comunità.

In vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, è stato avviato un progetto concreto per mettere in campo una lista forte e autorevole, promuovendo una serie di momenti di incontro e riflessione con tutti coloro che intendono svolgere un ruolo da protagonisti nella prossima tornata elettorale: associazioni, formazioni politiche, singoli cittadini. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competente, onesta e determinata a rimettere in ordine la macchina amministrativa, consentendo a Badolato di “ripartire”.

Sulla vicenda giudiziaria che ha portato allo scioglimento, ribadiamo la nostra posizione garantista. Spetterà alla magistratura accertare i fatti e stabilire le responsabilità. Confidiamo che ognuno possa dimostrare la propria estraneità, ma la politica oggi ha il compito ed il dovere di guardare avanti e offrire ai cittadini una guida libera da logiche di convenienza.

Non è più tempo di movimenti costruiti solo su accordi pre-elettorali. Oggi è necessario ritornare alla Politica, quella vera, e riprendere in mano il destino di Badolato. Dopo diversi incontri con i dirigenti provinciali e regionali, gli iscritti e i simpatizzanti del circolo di Badolato hanno scelto di scendere in campo iniziando dal basso, dall’ascolto dei propri concittadini. Vi è la volontà di dar vita ad un governo cittadino basato sulla partecipazione ed il confronto, in cui il dialogo con la comunità sia il motore di ogni decisione.

Il PD è plurale e aperto a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo. È il momento di mettere da parte esitazioni e calcoli personali: il tempo è finito! Badolato ha bisogno di un’amministrazione solida e partecipata, fondata su persone serie e affidabili, pronte a lavorare con impegno per il rilancio del paese. Chi condivide questa visione ha ora l’occasione di farsi avanti e dare il proprio apporto concreto per il futuro della comunità badolatese.