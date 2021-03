Il circolo del Pd di Soverato ha partecipato all’iniziativa “Il partito democratico riparte dai territori”

Il circolo del Pd di Soverato ha partecipato, unitamente a tanti altri circoli della provincia di Catanzaro, all’ iniziativa promossa dal circolo di Vallefiorita “Il partito democratico riparte dai territori” che si è svolta in modalità web conference giorno 20 Marzo. Sono intervenuti: il commissario regionale Graziano; il candidato alla presidenza della regione Calabria Nicola Irto e Nicola Oddati, coordinatore nazionale della Segreteria, oltre a Enzo Bruno, membro dell’ assemblea nazionale del partito.

Nel corso dell’ incontro sono emersi temi sui quali il Pd calabrese intende spendersi, al fine di contribuire alla crescita della regione, promuovendo uno sviluppo sostenibile. Si è discusso di: infrastrutture; turismo, sanità calabrese e della necessità di approntare un sistema di medicina di prossimità, sfruttando le risorse del recovery plan.

Il circolo Pd di Soverato ringrazia i compagni di Vallefiorita per aver promosso un incontro ricco di contenuti e di spunti assai interessanti. Per il coordinamento cittadino sono intervenuti il coordinatore Antonio Pellegrino, la responsabile delle politiche sociali e sportive Fabrizia Caridi e il nuovo membro: Rosalia Pezzaniti. Nicola Irto è il candidato ideale per rappresentare il centrosinistra in Calabria e il circolo di Soverato è lieto di sostenerlo alle prossime elezioni regionali.

Il coordinamento cittadino condivide la relazione di Enzo Bruno, già presidente della provincia e punto di riferimento del territorio, che ha indicato le priorità per affrontare i problemi che tarlano la Calabria, a cominciare dalla necessità di un’ accelerazione della campagna di vaccinazione, interventi sulla statale 106 e sul sistema sanitario regionale, puntando sulla medicina territoriale. Su questi temi apriremo un confronto serrato per affrontare la campagna elettorale al fianco di Nicola Irto.

Il coordinamento

Circolo Partito Democratico di Soverato