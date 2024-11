Il comico Giovanni Vernia a Lamezia Terme porta in scena “Capa Fresca”

Uno spettacolo da morire dal ridere, ricco di ironia, satira, parodie, musica ed energia! Tutto pronto in città per lo spettacolo di Giovanni Vernia, il comico che ha conquistato il cuore degli italiani con la sua ironia pungente e la sua energia contagiosa, pronto a tornare in scena con il suo nuovo spettacolo “Capa Fresca”. Lo spettacolo, è inserito nella rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” diretta da Nico Morelli ed Ettore Palmieri, si terrà mercoledì 20 novembre alle ore 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

Attraverso la sua satira di costume, le sue parodie irresistibili e le sue imitazioni esilaranti, Giovanni Vernia regalerà uno spettacolo ricco di ironia, musica ed energia, senza mai scadere nella volgarità. Sarà un viaggio ironico e dissacrante nel mondo contemporaneo, affrontando temi come la tecnologia, i social media, la politica e la società con il suo inconfondibile stile.

Attraverso monologhi, sketch e personaggi irresistibili, Vernia ci farà ridere delle nostre debolezze e delle contraddizioni del mondo che ci circonda, regalandoci una serata di puro divertimento. Chi “tiene ‘a capa fresca” ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti, è sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che accade. Ogni occasione per lui è buona per divertirsi e sdrammatizzare…

Giovanni Vernia non è solo un comico: è un artista a tutto tondo, capace di spaziare tra cabaret, teatro, televisione e radio, conquistando il pubblico con la sua simpatia e la sua intelligenza. Lo spettacolo è inserito nel Progetto “Vacantiandu 2024” finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.