Il commissario tecnico della nazionale italiana Calcio A5 Alessio Musti al webinar Aiac Calabria

Assoallenatori Calabria nel periodo che stiamo vivendo ha cercato di pensare all’aggiornamento e alla formazione organizzando diversi webinar con allenatori professionisti e massimi rappresentanti delle varie discipline del calcio italiano.

La serie di incontri telematici è iniziata oltre un mese fa con il Presidente Nazionale Renzo Ulivieri trattando le tematiche del calcio di Elite.

A seguire la presenza del Vice presidente nazionale per la componente dei Preparatori Atletici Prof Francesco Perondi, l’allenatore del Crotone Calcio Giovanni Stroppa, Maurizio Viscidi Responsabile delle Nazionali Giovanili della FIGC, Paolo Nicolato Commissario Tecnico della Nazionale UNDER 21 e Antonio Gagliardi Responsabile Match Analysis della nazionale maschile guidata da Roberto Mancini.

Nell’ottica di dare respiro a tutte le componenti che fanno parte dell’universo A.I.A.C., sabato 23 maggio a partire dalle 15.30 avrà luogo un altro interessante webinar dal titolo: FUTSAL e calcio moderno – Migliorare la tecnica nei settori giovanili.

La diretta si potrà seguire sulla pagina facebook sul canale YouTube – Assoallenatori Calabria

Ospiti di altissimo livello anche in questa occasione in quanto i tecnici calabresi, ma anche i tanti interessati finora presenti da tutta Europa, potranno confrontarsi in diretta e ponendo le proprie domande, al Commissario Tecnico della nazionale maggiore di Calcio a 5, Alessio Musti e al responsabile del settore Giovanile del Pescara calcio, Beppe Geria.

Aspettiamo in diretta gli interventi di tutti gli allenatori anche di questa splendida disciplina per fornire il loro prezioso contributo a conclusione di un anno calcistico, come quello in corso, che ha visto la Calabria del Calcio A5, protagonista nel panorama nazionale con diverse società.