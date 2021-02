Il Comunale di Soverato ha aderito alla manifestazione nazionale a sostegno del teatro. Il presidente del Consiglio, Emanuele Amoruso, ha invitato alla partecipazione, aprendo la discussione su come sia possibile, dopo un anno, e sia pure nel rispetto delle regole, tornare a recitare per il pubblico.

Hanno preso la parola, tra gli altri, Ali d’aquila con suoi rappresentanti, Sergio Callipari, Ulderico Nisticò, Paola Nucciarelli per la Biblioteca delle donne, Maria Palazzo, Maurizio Paparazzo, Franco Procopio e per la sua scuola la giovanissima Alessia, Francesca Sestito per la Biblioteca Comunale.

È un inizio, cui si spera di dare fattivo seguito.