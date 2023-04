Il Comune di Borgia ha erogato bonus per le famiglie residenti che usufruiscono degli asili nido in altri comuni

In attesa dell’adeguamento sismico dell’edificio B grazie al finanziamento PNRR relativo agli asili nidi ottenuto dall’Amministrazione a guida del sindaco Elisabeth Sacco, il Comune di Borgia ha erogato i bonus per le famiglie residenti che usufruiscono degli asili nido presenti in altri comuni.

È fondamentale che gli enti stiano a contatto con le famiglie per abbracciarne le necessità, in particolar modo in un momento di profonda crisi economica, energetica, con una guerra alle porte e soprattutto dopo il periodo di emergenza covid che ha stravolto le vite di ognuno.

Per questo motivo l’assessore alle politiche finanziarie e all’equità Virginia Amato, con il supporto dell’intera amministrazione, sta portando avanti una serie di iniziative volte ad equiparare, con le dovute differenze e certamente con maggiori difficoltà anche dovute ad un trattamento differente rispetto ad altre regioni poste più a nord, i servizi o quantomeno volte a sopperire alle carenze del territorio calabrese, lasciato troppo spesso in balìa di politiche orbe. Basti pensare che in Emilia Romagna i comuni che offrono i servizi di prima infanzia sono l’89,6%, in Calabria, nel medesimo anno 2020, solo il 19,3%.

Così anche per i minori affetti da disabilità ai sensi della legge 104, al fine di compensare un forte gap, la responsabile dell’area finanziaria-cultura ha emanato un avviso pubblico per rimborsare, con propri fondi di bilancio, le spese di terapie realizzate con professionisti, per le terapie sportive e per l’acquisto di biglietti e abbonamenti.

Nelle prossime settimane, inoltre, saranno erogati i contributi alle famiglie titolari di utenze TARI e del S.I.I. che ne abbiano fatto richiesta e che siano in regola con i relativi pagamenti almeno sino all’anno 2019.