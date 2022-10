Il Comune di Catanzaro omaggia con una targa ricordo la Lilt Catanzaro

Il Comune di Catanzaro ha omaggiato con una targa ricordo la Lilt Catanzaro, associazione che si occupa della lotta contro i tumori e che ad ottobre ha celebrato il mese della prevenzione contro il cancro al seno. Proprio nel capoluogo, Lilt Catanzaro ha realizzato una panchina di colore rosa che è stata installata pochi giorni fa in piazza G. Garibaldi.

Un impegno in favore delle donne che il Comune di Catanzaro, attraverso la vicesindaco Giusy Iemma e il presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco, ha voluto premiare e formalizzare attraverso una targa ricordo: “La collaborazione con le amministrazioni comunali è fondamentale e decisiva per continuare a creare percorsi di prevenzione e lotta ai tumori.

A Catanzaro abbiamo trovato una sponda che ha capito e valorizzato il mese della prevenzione sui tumori al seno”, ha affermato Concetta Stanizzi, presidente di Lilt Catanzaro. A farle eco, la vicesindaco e delegata ai rapporti con il sistema sanitario, Giusy Iemma: “Crediamo molto nella collaborazione tra l’ente comunale e le associazioni come la Lilt, attente al sociale e ad una fascia di popolazione che altrimenti resterebbe in ombra. E’ questa la direzione in cui vogliamo dirigere il nostro impegno e la nostra azione: dialogo e costruzione di possibilità di crescita, conoscenza e concretezza”.