Il Comune di Girifalco aderisce a #OttobreEdufin2022: iniziativa al Cpia

Si è parlato di risparmio ed educazione finanziaria nell’incontro, promosso dall’Amministrazione Comunale su iniziativa del consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi, con l’assessore al Bilancio Domenico Giampà e il vicesindaco Alessia Burdino.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito del “Mese dell’Educazione Finanziaria” (#OttobreEdufin2022), che sta portando in tutta Italia – e anche online – eventi e iniziative dedicate alle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali. Protagonisti della “lezione” di oggi, tenutasi a Girifalco dal rappresentante della First Cisl (Federazione Italiana Reti dei servizi del terziario Banche – Assicurazioni – Riscossioni – Authority) Emilio Verrengia, sono stati gli alunni del CPIA (Centro provinciale Istruzione Adulti).

Un ringraziamento particolare va al dirigente del Cpia Giancarlo Caroleo, ai docenti, agli alunni, alla Pro Loco e al presidente Paolo Antonio Migliazza, all’Avis e al presidente Rocco Chiriano per i doni a tema fatti agli alunni e a Laura Ielapi.

“Una bellissima esperienza al CPIA, una lezione reciproca con tanti esempi concreti anche da parte dei corsisti. L’educazione finanziaria – ha detto il consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi – non è una materia arida e fredda ma fa parte della vita quotidiana e per questo l’Amministrazione Comunale la vuole portare avanti non solo ad Ottobre, mese dell’educazione finanziaria, ma anche in altre date, soprattutto nelle scuole. I temi del risparmio, della sana economica, della previdenza sono molto sentiti da tutte le fasce d’età, anche dai bambini e per questo è necessario rafforzarlo.