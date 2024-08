Da qualche giorno, il comune di Montepaone ha il primo lungomare cardio protetto del Basso Jonio. Una iniziativa di grande rilevanza per la comunità locale realizzata dal Centro Poliambulatoriale POLIMED in seguito alla donazione di due defibrillatori al comune di Montepaone.

I dispositivi salvavita, sono stati installati in prossimità del Lido San Felice e del Lido Pesce e Farina, e ufficialmente donati alla comunità venerdì 9 agosto alla presenza delle istituzioni e delle autorità locali.

Questa donazione, frutto della collaborazione attiva tra POLIMED e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Migliarese – che ha espresso la propria soddisfazione per l’iniziativa – rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza e il benessere della comunità, garantendo un accesso immediato a dispositivi di primo soccorso in caso di emergenze cardiache.

L’inaugurazione è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione, che ha partecipato numerosa all’evento, testimonianza dell’importanza attribuita a questa iniziativa per la salute pubblica.

Il contributo di POLIMED, struttura di nuova fondazione che aprirà ufficialmente le sue porte il 24 agosto, segna l’inizio di una collaborazione continua con il Comune di Montepaone, con l’obiettivo di elevare la qualità della vita dei cittadini.

Il centro offrirà una vasta gamma di servizi medici e diagnostici, garantendo professionalità e cura per tutti i suoi pazienti.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sui servizi offerti da POLIMED, è possibile visitare il sito web ufficiale o seguire i canali social del centro.