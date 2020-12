Il Comune di San Sostene avvia una campagna di screening anti-Covid

“Il Comune di San Sostene ha destinato una somma rilevante per una campagna di screening Covid pur essendoci una situazione abbastanza tranquilla nel nostro territorio. Si tratta di un servizio con i test immunocromatografici rapidi per l’individuazione qualitativa degli antigeni dei virus Sars-CoV-2, capaci di fornire un risultato in pochi minuti senza aver bisogno di un laboratorio”.

“Il test antigenico rapido è utile, per l’Istituto di Sanità, per avere un’indagine epidemiologica veloce da usare nell’ambito di una strategia di prevenzione e contenimento più ampia. Si è disposto il monitoraggio covid – 19, impegnando la somma di € 4.260,00. Daremo successivamente ai cittadini le modalità per sottoporsi al test in base alla strategia medica che ci sarà suggerita”. Lo rende noto in un comunicato il comune di San Sostene.