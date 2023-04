Il Comune di San Sostene continua ad investire nella scuola

Con deliberazione n. 23 del 23/03/2023 la Giunta Comunale di San Sostene, presieduta dal Sindaco Avv. Luigi Aloisio, ha disposto l’acquisto di materiale necessario per la realizzazione di un orto botanico nell’aria adiacente la Scuola Secondaria di primo grado di San Sostene Marina.

Codesto provvedimento è finalizzato a sostenere il progetto “Il valore della biodiversità” avviato dall’Istituto Comprensivo Statale di Davoli Marina che coinvolgerà gli alunni della Scuola Primaria di San Sostene.

L’ammnistrazione comunale è sempre stata attenta a sensibilizzare e promuovere iniziative di carattere culturale ed ambientale nelle scuole del proprio territorio, consapevole del fatto che una società rispettosa dell’ambiente è frutto di un deciso investimento nel contesto scolastico, finalizzato ad educare le nuove generazioni alla cura dell’ambiente e all’importanza di una crescita sostenibile del sistema economico e sociale.

Oltre a questo prezioso contributo, la Giunta Comunale ha deciso con deliberazione n. 22 del 23/03/2023, di acquistare 50 copie del libro di fiabe “Carillon” dell’autrice dott.ssa Angela Rosa Paone da destinare agli alunni della Scuola Primaria del Comune di San Sostene. Tale decisione scaturisce dalla rilevanza che le fiabe assumono come strumento di crescita oltre che didattico e dalla capacità di far generare un naturale interesse e curiosità dei bambini.

Viene dimostrato ancora una volta l’impegno profuso dal Comune di San Sostene affinché tematiche fortemente delicate ed importanti siano oggetto di interesse e partecipazione delle nuove generazioni.

Ne sono conferma i più recenti eventi che hanno coinvolto gli alunni della Scuola Media come il giorno della Festa dell’Albero, durante il quale sono stati piantumati alberi da frutta nello spazio attiguo lo stesso edificio scolastico e l’iniziativa intitolata “Teniamo aperta la porta della legalità” che ha visto l’intervento del Capitano della stazione dei Carabinieri di Soverato Marco Colì e dell’assistente sociale Dott.ssa Caterina Basile, occasione in cui si è affrontata la questione annosa dell’utilizzo degli stupefacenti con il conseguente pericolo di dipendenza e del perché è necessario ed importante rispettare le leggi per tutelare i cittadini e la società nel suo complesso.