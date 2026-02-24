Il Comune di San Sostene dispone la rimozione delle imbarcazioni abbandonate in spiaggia

Con ordinanza n. 8 del 24 febbraio 2026, il Sindaco del Comune di San Sostene ha disposto la rimozione delle imbarcazioni presenti sul demanio marittimo in assenza di autorizzazione o concessione da parte delle Autorità competenti.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei controlli effettuati sul territorio, nel corso dei quali sono state rinvenute sulle spiagge comunali diverse imbarcazioni in sosta non temporanea, alcune in stato di abbandono.
L’ordinanza stabilisce:
la rimozione immediata delle imbarcazioni che occupano in modo permanente il demanio marittimo senza titolo autorizzativo;
l’obbligo per i proprietari o detentori di provvedere entro 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
in caso di mancato adempimento, l’avvio delle procedure d’ufficio per la segnalazione dell’occupazione abusiva alle Autorità competenti e la rimozione delle imbarcazioni, con spese a carico dei responsabili
Il provvedimento è adottato in applicazione delle norme vigenti in materia di occupazione abusiva del demanio marittimo, al fine di garantire il corretto utilizzo delle aree costiere e il rispetto della legalità.