Il Comune di Satriano ha aggiudicato un’immobile per la realizzazione di una R.S.A.

Con la determina n. 255 del 25/11/2024 il Comune di Satriano ha aggiudicato definitivamente l’immobile comunale di Piazza Dante alla ODV Civitas Humana di Santa Caterina dello Ionio, per la realizzazione e gestione di una R.S.A. all’interno della struttura comunale.

L’idea era nata lo scorso anno per volontà dell’Amministrazione Comunale, che con apposita Delibera di Giunta aveva dato indirizzo agli uffici competenti per avviare questo percorso, conclusosi felicemente, e che avrà, per ora, una durata ventennale.

In questi giorni stiamo provvedendo a svuotare l’ex edificio scolastico da tutto il suo contenuto, essendo diventato negli anni un deposito di archivi, materiali e arredi vari, in modo da poter liberare completamente l’edificio e farsì che il concessionario possa avviare il prima possibile i tanti lavori necessari alla realizzazione della R.S.A.

Una struttura che darà la possibilità ai nostri anziani di non lasciare il proprio paese, come purtroppo sta succedendo a molti di loro, e che nello stesso tempo creerà, sotto tutti i punti di vista, un circuito virtuoso per tutto il centro storico di Satriano. (Massimiliano Chiaravalloti – Sindaco di Satriano)