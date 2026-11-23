Appuntamento il 3 dicembre dalle ore 9.00, in Piazza Maria Ausiliatrice con “OLTRE I CONFINI: TUTTI IN PIAZZA PER L’INCLUSIONE”

SOVERATO (CZ)– Il Comune di Soverato promuove e organizza una giornata dedicata

all’inclusione, ai diritti e alla partecipazione in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

L’evento si terrà mercoledì 3 dicembre in Piazza Maria Ausiliatrice, trasformando il cuore della città in un vero e proprio “Villaggio dell’Inclusione”.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere culturali e promuovere una cultura dell’accoglienza, coinvolgendo in prima linea tutte le realtà del comprensorio: saranno infatti ospiti della manifestazione tutte le strutture socio-assistenziali per disabili dell’Ambito Territoriale, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni culturali e di volontariato del Comprensorio” dichiara il Sindaco Daniele Vacca.

La manifestazione si articolerà in tre diversi momenti:

Un momento dedicato alla riflessione e al confronto sul tema dei diritti, dell’accessibilità e delle politiche di welfare, che vedrà la partecipazione di rappresentanti della politica regionale, vertici dell’ASP, autorità civili e religiose, e rappresentanti sportivi;

A seguire, un momento teatrale che aprirà il sipario a rappresentazioni curate e interpretate dalle associazioni culturali e di volontariato del territorio.

È per concludere ampio spazio sarà riservato allo sport inclusivo inteso come strumento fondamentale di integrazione, socializzazione e superamento di ogni limite.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere con gran voce il messaggio della solidarietà e coesione sociale.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato con gli orari dei singoli appuntamenti e l’elenco completo degli ospiti e delle realtà coinvolte.