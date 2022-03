Il Comune di Soverato si dota dello strumento urbanistico “piano colore”

“Finalmente, anche il Comune di Soverato si dota di uno strumento urbanistico fondamentale come il PIANO COLORE. Da oggi, infatti, qualsiasi nuova costruzione e ogni edificio pubblico o privato che verrà ristrutturato, dovrà attenersi a delle regole precise”.

“Nello specifico, sono state individuate 4 zone, ogni zona avrà l’indicazione dei codici “Ral”, cioè una cartella colore in cui sono riportate tutte le opzioni disponibili”.

“Colgo l’occasione per ringraziare l’architetto Paola Nistico, la sua consulenza GRATUITA è stata preziosa e fondamentale per redigere il Piano. A breve, sul sito del Comune sarà tutto consultabile. Un ulteriore passo avanti per rendere la nostra Città sempre più bella e vivibile!”. Lo comunica con un post su Facebook il sindaco ff di Soverato, Daniele Vacca.