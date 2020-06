Il Comune di Squillace ascolta gli imprenditori

Facilitare la ripresa delle attività economiche in vista della stagione turistica

L’amministrazione comunale di Squillace è ben consapevole della delicatezza del momento vissuto dalle imprese del territorio e l’assessore alla programmazione ed al turismo, Franco Caccia, ha avviato una fase di ascolto e di confronto con i diversi operatori imprenditoriali , su come affrontare l’imminente stagione turistica.

L’emergenza determinata dal coronavirus ci ha imposto di fare i conti con un evento totalmente nuovo e complesso- ha dichiarato l’assessore Franco Caccia, tra le poche armi a nostra disposizione la più importante è rappresentata dalla capacità di potenziare il lavoro di squadra. Negli ultimi giorni, in incontri distinti tenuti presso la sede del comune, alla presenza anche dei responsabili degli uffici, sono stati ascoltati gli operatori di bar e ristorazione , i gestori di stabilimenti balneari, i ceramisti. Da tutti gli operatori è arrivata la richiesta di interventi tempestivi , soprattutto da parte della regione e dello Stato, volti a snellire e facilitare l’adozione delle misure previste per l’emergenza sanitaria tuttora in atto. Accanto alle fasi di protezione del personale e di igienizzazione degli ambienti di lavoro, le imprese sono chiamate a gestire le misure relative al distanziamento sociale.

Una misura che , soprattutto nel periodo estivo, è destinata a rivoluzionare abitudini di vita dei cittadini e dei turisti, nonché a modificare le modalità organizzative di molti esercizi. Pur tra le difficoltà del momento, puntualizza l’assessore Franco Caccia, ho potuto registrare una forte motivazione dei nostri imprenditori a riprendere con slancio ed entusiasmo. Nei diversi incontri è stata sollevata la difficoltà, registrata da diverse imprese, a reperire sul posto personale per contratti stagionali. A loro dire questa indisponibilità di figure da inserire nel settore della cucina, della sala e dei servizi in spiaggia si è particolarmente accentuata dopo l’introduzione del reddito di cittadinanza.

Come segnalano tutti gli studi e le previsioni turistiche più attendibili, la prossima sarà una stagione estiva particolare. La città di Squillace, ha concluso l’assessore Caccia, con il suo patrimonio costituito dalla storia millenaria, l’artigianato artistico, insignito del marchio DOC; l’enogastronomia di qualità, il mare pulito e le spiagge bianche, per il terzo anno assegnatarie della bandiera verde, saprà fare la sua parte.

Nelle scorse settimane il comune di Squillace, con decreto del sindaco, ha provveduto a costituire una task-force a supporto delle politiche di rilancio socioeconomico del territorio. Da subito operativi, i tecnici componenti del gruppo di lavoro, alcuni dei quali hanno anche dato concreto il loro apporto durante gli incontri con gli operatori, hanno lanciato la proposta di un’APP per gestire, in maniera agile ed efficace, i flussi turistici sulle spiagge libere. Una proposta che è stata accolta con grande interesse , anche da parte di altri enti e su cui si sta già lavorando per renderla fruibile in tempi brevi.