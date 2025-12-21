Il Coni provinciale di Catanzaro accoglie la Fiamma Olimpica

Giornata storica per lo sport a Catanzaro nel pomeriggio di ieri sabato 20 dicembre è arrivata a Catanzaro Lido la torcia olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

La fiamma e i tedofori sono stati accolti dal delegato provinciale Coni di Catanzaro Giuseppe Pipicelli e dal fiduciario Coni di Catanzaro Giampaolo Mungo.

In un clima di festa presso la piscina di Giovino i tedofori hanno iniziato la vestizione e sotto l’attenta regia dei rappresentanti della Fondazione Milano Cortina hanno appreso tutto quello che avrebbero dovuto fare per espletare il loro compito.

Il dottor Giuseppe Pipicelli si è congratulato con loro e li ha ringraziati per la disponibilità data per questa importante manifestazione che riporta la fiamma olimpica a Catanzaro dopo vent’anni e cioè quando le Olimpiadi invernali furono disputate a Torino nel 2006.

Tra i tedofori ricordiamo il presidente dell’U.S. Catanzaro Floriano Noto e il calciatore Pietro Iemmello. Oltre a loro importanti tedofori che hanno prestato la loro immagine a questo incredibile evento sono stati Simone Alessio medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, Luca Ursano nazionale di atletica leggera mezzofondo e Massimo Palanca di cui è inutile e superfluo tessere le Lodi per quanto negli anni ha dato alla città di Catanzaro dal punto di vista sportivo.

Ed è stato proprio Massimo Palanca ad accendere il braciere della fiamma olimpica in piazza prefettura a Catanzaro. In questa festosa circostanza ricordiamo comunque che un pezzo di Catanzaro è presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché le mascotte delle Olimpiadi sono state create dagli alunni dell’istituto comprensivo di Taverna che hanno vinto un concorso nazionale indetto proprio dalla Fondazione Milano Cortina e che sono già stati premiati in occasione del Festival di Sanremo 2025.

La torcia olimpica che partirà oggi da Catanzaro proseguirà il suo percorso lungo tutta l’Italia per arrivare a Milano dove darà l’avvio delle Olimpiadi invernali 2026.