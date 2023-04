Ieri, 28 aprile, il Consiglio comunale di San Sostene ha approvato il bilancio consuntivo con il parere positivo del revisore dei conti. Il sindaco ha espresso la soddisfazione per la conferma della regolarità della gestione e dei conti in attivo.

Ha preso la parola anche Carioti Luca, consigliere delegato alla verifica dell’andamento programmatico dell’amministrazione comunale, elencando le attività in corso, ed in particolare ha messo in evidenza:

1. La realizzazione dell’ammodernamento dell’impianto sportivo in Marina, per il quale è in corso l’esame delle imprese partecipanti alla gara per l’aggiudicazione delle opere.

2. La realizzazione del sentiero montano del brigante Momo, per il quale si sta procedendo ad affidare la direzione lavori.

3. La realizzazione dell’ampliamento cimitero, per il quale si sta completando l’individuazione dei tecnici per le varie fasi dell’opera.

4. Ristrutturazione del Municipio nel Borgo, per il quale sono iniziati i lavori.

5. È in corso l’affidamento dell’incarico del progetto per la manutenzione di Piazza Padre Pio, Via San Francesco di Paola, Piazza Roma e zona Riace.

6. È in corso l’acquisto delle Bandiere europea, italiana e comunale per la sala consiliare e sono in attesa di consegna i kit cittadinanza per i nuovi cittadini italiani.

7. Anche se non è di competenza comunale, l’amministrazione sta seguendo con attenzione la delocalizzazione dell’Ufficio postale in Marina, che sta procedendo finalmente con sviluppi positivi.

8. L’ampliamento dell’illuminazione pubblica in via Donizetti è in corso di affidamento dei lavori.

9. L’impianto di compostaggio è in attesa di essere messo in funzione, essendo ormai ripristinato il contatore elettrico necessario per l’alimentazione.

10. Per la variante del piano regolatore si attende la conclusione della mappatura degli usi civici.

11. Si stanno attendendo le modifiche richieste dal Comune al progetto esecutivo della rotatoria sulla SS 106.

12. Stanno per iniziare i lavori del percorso atletico a lato di Piazza Padre Pio .

13. È stata pubblicata la graduatoria dei giovani volontari del servizio civile, che, a fine maggio, inizieranno la loro attività per anziani, diversamente abili e ambiente nel territorio comunale.

14. Sono in attesa di consegna altri computer per i locali comunali.

15. Sta per essere realizzato l’orto solidale presso la scuola secondaria di primo grado.

16. Si è conclusa la formazione di primo e secondo livello del gruppo di protezione civile comunale, che dovrà essere riconosciuto dalla regione.

17. Si sta per concludere la catalogazione dei libri della biblioteca.

18. È stata chiesta alla prefettura l’autorizzazione all’utilizzo delle economie per l’ampliamento della videosorveglianza.

Ha preso la parola la delegata all cultura, Procopio Floriana, relazionando sulla realizzazione di un centro di ascolto per i minori e soggetti sensibili a rischio per la diffusione delle nuove tecnologie.

Il sindaco si è dichiarato soddisfatto per il lavoro di tutti i consiglieri, molto collaborativi e compatti. Il ringraziamento, quindi, va anche al vicesindaco Aversa Michele, a Carioti Vincenzo, Buoncore Paola, Scicchitani Gianfranco, Corapi Salvatore, Ranieri Valentina e Gualtieri Rosalba, una squadra efficiente.

Un ringraziamento, infine, al giovane Rotiroti Francesco, incaricato dal sindaco stesso per un supporto collaborativo soprattutto al fine di dare evidenza esterna al grande lavoro della macchina amministrativa di San Sostene.