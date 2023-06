Il consiglio comunale di Vallefiorita approva il Bilancio di Previsione 2023-2025

Riceviamo e pubblichiamo: Il consiglio comunale di Vallefiorita ha approvato all’unanimità il Bilancio di Previsione 2023 – 2025.

Lo rende noto l’amministrazione Comunale di Vallefiorita guidata dal sindaco Salvatore Megna.

Si tratta di un Bilancio – dicono i numeri – che conferma gli otto parametri positivi con cui si delineano le condizioni di non deficitarietà dell’ente.

«Parametri confermati anche nell’approvato Bilancio Consuntivo», aggiungono gli amministratori vallefioritesi.

Rispettati anche gli equilibri di Bilancio, sia a Consuntivo che a Bilancio di Previsione.

Si tratta, inoltre, di un Bilancio che prevede un importo di circa due milioni di euro in opere, finanziate.

Tra esse: la casa di riposo (Fondi Pnrr per 620 mila euro), la compostiera (287 mila), l’urbanizzazione del cimitero (300 mila), l’efficientamento energetico di Corso Europa (50 mila), la ristrutturazione e il potenziamento della biblioteca comunale (60 mila), la villa comunale (50 mila), l’ampliamento del parco attrezzato (300 mila), l’urbanizzazione primaria del centro storico (500 mila), la piazzola per l’atterraggio dell’elisoccorso (15 mila).

E ancora: 90 mila euro sono stati destinati alla Missioni “ Sociale” e “Attività Produttive” con il dichiarato obiettivo di fronteggiare lo spopolamento, sostenere i commercianti e le iniziative a favore dei giovani.

Il Comune, tra l’altro, nell’ambito del Pnrr ha ottenuto la somma di circa 167 mila euro per tutte le linee di intervento relative alla Digitalizzazione.

«Un bilancio che chiude con una previsione di avanzo di circa 1 milione e 600 mila euro», puntualizza ancora la maggioranza comunale di “Vallefiorita Unita” .

Replicando alle dichiarazioni «del consigliere di “opposizione strumentale” Enzo Bruno, precisa ancora l’amministrazione comunale, apparse su alcuni organi di stampa, vorremmo ricordargli che è stato invitato con Pec Ufficiale alla riunione dei capi gruppo per discutere dei punti all’ordine del giorno da esaminare in consiglio comunale.

Ma come l’anno scorso, puntualmente ha disatteso il nostro invito!

Ma c’è di più.

Relativamente alle sue affermazioni sulla Deliberazione della Corte dei Conti n. 45 dell’11 maggio 2023, evidenzia l’Amministrazione, il documento è stato acquisito agli atti degli uffici comunali quando già con Delibera di Giunta il Bilancio era stato approvato per rispettare la scadenza al 31 maggio 2023.

Vorremmo tranquillizzare il consigliere Enzo Bruno che gli uffici, sin da subito, si sono mobilitati al fine di predisporre l’istruttoria entro i 60 giorni concessi e per apportare gli eventuali correttivi.

L’Amministrazione non intende, come non ha mai fatto, disattendere le indicazioni provenienti dalla magistratura contabile al fine di ottimizzare ulteriormente i risultati conseguiti.

L’Amministrazione invita il consigliere Enzo Bruno, se lo ritiene, dall’alto del suo incarico in Regione, lautamente retribuito, a contribuire al consolidamento di una comunità anziché a continuare ad infangarla.

Sulla questione riscossione dei tributi, l’amministrazione ricorda al consigliere di opposizione Bruno che la media degli incassi, negli ultimi tre anni, si attesta ad oltre il 65%.

Lo invitiamo a consultare i dati, tra l’altro pubblici, sulle opportune piattaforme.

Forse il consigliere Bruno avrà letto il dato del 13% di qualche altro Comune che di sovente prende a modello, dimenticando volutamente, che si tratta di enti in dissesto.

La solidità strutturale del Comune di Vallefiorita, ormai da anni è verificabile dai parametri che indicano inequivocabilmente il totale rispetto della tenuta dei conti pubblici dell’ente.

L’Amministrazione comunale evidenzia che, se approssimazione, incapacità e ignoranza da parte dell’Amministrazione stessa significa oltre due milioni di euro di opere pubbliche in corso di esecuzione, appaltate e programmante, significa che il consigliere Bruno vive su Marte e usa Vallefiorita solo per dormitorio e per placare la propria frustrazione.

Non consentiamo al Consigliere di opposizione strumentale Bruno di far passare i cittadini laboriosi di Vallefiorita come un branco di evasori fiscali, in quanto, come dimostrano le percentuali di incasso, non lo sono!

Così come non consentiamo che vengano messe in discussione la professionalità e la dirittura morale del nostro revisore dei conti, nominato dalla Prefettura, e che, ad oggi, si è dimostrato professionista attenta e capace.

Come non consentiamo, altresì, che vengano intaccati i ruoli istituzionali del presidente del consiglio comunale con illazioni e frasi offensive.

Ai giudizi, alle mezze frasi dette e non dette, alle menzogne noi rispondiamo con i fatti.

Il consigliere di opposizione strumentale Bruno si Rassegni!

L’Amministrazione conclude: il percorso tracciato dalla maggioranza “Vallefiorita Unita”, per una comunità solidale e proiettata al futuro non sarà certo Enzo Bruno a fermarlo con la sua “preparazione” alla quarta candidatura a sindaco. Che, senza alcun dubbio, a proposito di numeri, è destinata a confermare i risultati catastrofici ottenuti nelle ultime tre tornate elettorali, rischiando di entrare nel Guinness mondiale dei primati con la sua quarta candidatura a sindaco !