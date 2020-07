Il corpo trovato in auto a Roma è quello del 27enne calabrese scomparso da giorni

I familiari del 27enne scomparso da domenica scorsa avevano lanciato un appello. Le ricerche di Rocco Panetta hanno prodotto il risultato del suo ritrovamento, ma purtroppo il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato a bordo della sua auto.

Era dallo scorso 28 giugno che del giovane si erano perdute le tracce, con l’ultimo riscontro del Gps del suo smartphone, che proveniva dal quartiere Africano. Il mistero sulla scomparsa del giovane è stato risolto, ma nel modo che nessuno voleva.

Terminano in tragedia le ricerche di Rocco Panetta, il 27enne originario di Gioiosa Jonica (Calabria) ma residente nel reatino. Il ragazzo, scomparso lo scorso 28 di giugno, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio.

È stato un passante ha notare il ragazzo nella sua auto che si trovava in via di Novella. Il passante, insospettito da uno strano odore proveniente da una auto, ha visto un uomo privo di vita nell’auto ed ha allertato le Forze dell’Ordine.

Sono stati i militari intervenuti ad aver identificato l’uomo privo di vita, nel giovane residente a Collalto Sabino e scomparso da giorni. Identificazione riuscita nonostante il corpo del giovane era in avanzato stato di decomposizione. Adesso occorrerà l’autopsia per decretare le cause del decesso. Dalle indiscrezioni pare che il giovane non presenti alcun segno di violenza sul corpo. (romanotizie24.it)