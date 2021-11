Il cronico isolamento della fascia jonica calabrese corre anche sui binari

Da luglio ci stiamo occupando non solo delle stazioni ma anche dei treni che percorrono tutta la costa calabrese e, grazie alla sensibilità di alcuni membri, anche del diritto alla mobilità delle fasce più deboli. Diverse sono state le nostre sollecitazioni in tal senso al MIMS e Trenitalia al fine di far capire le difficoltà che i cittadini diversamente abili possono avere per prendere un treno.

Il 13 ottobre Trenitalia ci ha informati che sui collegamenti Intercity da Reggio Calabria a Taranto (IC 558, IC 562, IC 564 e IC 566) che dal prossimo 5 novembre sui treni sopra citati è disponibile una carrozza speciale con posti attrezzati dove i PRM potranno sostare con la propria carrozzina, insieme ai loro eventuali accompagnatori. Inoltre, su tale carrozza è altresì disponibile la toilette opportunamente attrezzata per l’utilizzo delle persone a mobilità ridotta con carrozzina.”

Da novembre 2021 viaggiare sui treni intercity per i cittadini diversamente abili sarà più confortevole, noi fieri di questo risultato continueremo a vigilare sull’intera rete di trasporti ferroviari.

Inoltre, abbiamo sollecitato anche RFI in tal senso poiché le stazioni ad oggi non risultano facilmente accessibili e siamo stati informati che la linea Jonica comprende le seguenti sette stazioni accessibili alle persone con disabilità e mobilità ridotta, ove sono presenti percorsi privi di gradini e marciapiedi alti 55 cm: Annà, Catanzaro, Corigliano Calabro, Motta San Giovanni-Lazzaro, Reggio di Calabria Aeroporto, Reggio Calabria Bocale, Trebisacce. Ad esse si aggiunge, altresì, la stazione di Reggio di Calabria Centrale.

Inoltre, RFI segnala che le stazioni di Crotone, Catanzaro Lido, Sibari, Soverato e Melito di Porto Salvo rientrano nel progetto di RFI c.d. “Easy Station”, volto al rinnovo e miglioramento degli spazi fisici delle stazioni nonché dell’informazione al pubblico, che renderà tali stazioni completamente accessibili alle persone con disabilità, motoria e sensoriale, e a ridotta mobilità ma nella pec ricevuta non si fa alcun riferimento ad alcun progetto finanziato con il PNRR.

Inoltre, sempre RFI prevede di completare l’adeguamento delle stazioni di Melito e Soverato entro il 2023 e le restanti 3 località entro il 2026.

In conclusione RFI evidenzia che le stazioni della linea jonica ricadenti nel network di offerta del servizio di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità erogato da RFI sono: Catanzaro Lido, Crotone, Reggio Calabria Centrale e Sibari.

Il Comitato Cittadino Ferrovia Jonica lotterà affinché la ferrovia venga ammodernata ed i disagi ridotti al minimo.

I cittadini del Comitato Cittadino Ferrovia Jonica