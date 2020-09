“Il decalogo magico di Luigino” come augurio per un buon anno scolastico

La dottoressa Rita Tulelli presidente dell’ associazione “Universo Minori” ha scritto una storia indirizzata ai bambini affinché possano meglio comprendere le regole da rispettare contro il Covid-19.

La storia si intitola: “Il decalogo magico di Luigino”, una storia semplice che fa comprendere ai bambini che tutti noi possiamo aiutare a sconfiggere il Coronavirus, ciò lo possiamo fare seguendo delle regole ben precise come ad esempio lavandoci spesso le mani, oppure pulire il tavolo dove si gioca o si studia.

Alcuni studenti dell’ Istituto Comprensivo di Sersale hanno letto il racconto di Rita Tulelli e l’hanno rappresentato con dei significativi disegni.

Un plauso a questi bambini che con tanta maturità hanno affrontato questo periodo difficile e un augurio di buon anno scolastico, in quanto l’apertura di un nuovo anno scolastico è un momento emozionante già in generale, quest’anno lo sarà ancora di più.

Le porte della scuola segnano per i giovani il primo ingresso in società, dove si impara ad accorgersi degli altri e a capire di essere legati da vincoli sociali, ed in cui la vicinanza dell’ altro è uno stimolo per crescere e conquistare l’autonomia.

“Universo Minori” vi augura un anno ricco di soddisfazioni, date il meglio di voi stessi, date il meglio anche nella costruzione di un percorso che sia la bussola nella vostra vita. Impegnatevi e studiate in modo serio, siate curiosi, abbiate sempre un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti della scuola e degli insegnanti che tanto amore ci mettono per la vostra crescita culturale e personale, abbiate fiducia in voi stessi in quanto voi ragazzi siete i vostri migliori alleati, abbiate fiducia nelle Istituzioni. Buon anno scolastico ai Dirigenti Scolastici e a tutti gli operatori della scuola. Buon anno di novità, di utilità , di diversità, di curiosità e di bellezza.