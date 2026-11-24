Cosa c’è di più essenziale della metafisica? Non certo i gialli italiani, e nemmeno la guerra che pur si avvicina a poche miglia marine all’Italia. Queste sono cose importanti, ma non eterne, non ontologiche, bensì umane, consuete, simili a infinite altre guerre e altri gialli.

La metafisica è la primordiale domanda che ogni uomo pone a se stesso e alla vita, e, nella forma strutturata, alla religione: chi sono? perché esisto? ed esisto come caso biologico o sono come ente spirituale ed esistenziale?

Queste domande, che sono alla base di ogni fede e di ogni filosofia, parevano dimenticate, in una cultura laica o laicizzata che si preoccupa di economia, di finanza, di benessere materiale, di veri o immaginari “diritti”, e non parla più dell’Anima, dell’Aldilà, di Dio… no, di “Dio” parla continuamente, ma è un palese modo di dire.

Dell’Anima, quasi mai; tanto meno della sorte dell’Anima dopo la morte terrena: è raro sentire “Purgatorio”; e quindi, parlare dell’esistenza stessa di un’Anima intesa come ente, non come “animo” e pensiero, che potrebbero essere anche effetto della chimica. Ma l’intelletto e le Virtù teologali sono effetto dell’Anima in quanto ente.

Oggi viene pubblicato un diario personale di Giorgio Bergoglio, papa Francesco dal 2013 alla morte nel 2025. Di lui nei dodici anni di pontificato abbiamo visto in risalto un’attività e un magistero operativi e attenti al sociale, più che affermazioni di carattere metafisico.

Ora il diario rivela qualcosa di sconvolgente e per la figura personale di Bergoglio, e per il ritorno (anche i giornali sono costretti a parlarne) di temi che parevano antichi, medioevali, indegni di cultura; o roba da dozzinali film dell’orrore. Nel diario, Bergoglio parla esplicitamente, e con termini che non consentono alcun equivoco, del diavolo.

Il diavolo, non il “male” astratto e generico, il diavolo come da sempre conosciamo dai Vangeli e da tutta la Fede cristiana e cattolica, l’angelo ribelle a Dio e avversario dell’uomo: diàbolos in greco, colui che insidia o colui che calunnia l’uomo di fronte al Giudice supremo; e tentatore con ogni mezzo intellettuale: “forse tu non pensavi che io loico fossi?”, dice di sé il diavolo nel XXVII dell’Inferno dantesco.

Insidia, il diavolo, con promesse di felicità, di umanità, di piacere, di “essere come Dio”; con le troppe parole, per cui avverte il Vangelo “sì, sì; no, no: il resto viene dal demonio” oppure con il terrore che produce l’angoscia, e con essa la disperazione e il rifiuto di accettare la realtà com’è. Diciamo il diavolo, ma sono moltissimi diavoli: “il mio nome è legione”.

E, dice Bergoglio, lo ha “visto” con i suoi occhi, non dice sentito o immaginato; dice esattamente visto e sentito, con i sensi. E dice di aver visto “portas Inferi”, le porte dell’Inferno, l’Inferno. L’Inferno abitato dai demoni, l’Inferno dove patiscono in eterno i peccatori non pentiti.

Ora voglio sperare che nessuno provi ad arrampicarsi sui muri lisci, magari insinuando che Francesco volesse dire… e invece voleva dire esattamente quello che ha detto: il diavolo.

Il mondo è zeppo di cartesiani, convinti che spirito e materia siano separati; mentre il demonio è anche corpo, e agisce sul corpo. I nostri vecchi proteggevano il territorio con chiese e con le edicole e con opportune preghiere e riti. E, per quanto è umano, con regole morali volte al Bene e non al Male.

È ora del ritorno alla metafisica, e alla religione come metafisica?

Ulderico Nisticò