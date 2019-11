Il dipartimento provinciale Enti Locali Fdi Catanzaro si congratula con l’On. Wanda Ferro

Grande soddisfazione viene espressa, con una nota ufficiale, dal responsabile enti locali del coordinamento provinciale FdI Francesco Fragomele, per la nomina dell’On. Wanda Ferro a Commissario Regionale del partito guidato da Giorgia Meloni.

“Colgo l’occasione” dichiara Fragomele “di ringraziare Ernesto Rapani per l’impegno profuso fin ora, impegno che verrà sicuramente ripagato nella prossima competizione elettorale regionale”

“Tuttavia” continua il responsabile enti locali “non posso celare il mio pieno e satisfattivo orgoglio per la nomina dell’On.Ferro, che, più di ogni altra, rappresenta in pieno i valori ideali, le capacità politiche ed il legame con i territori, tutti requisiti essenziali per rappresentare degnamente Fratelli d’Italia”.

La presenza della Ferro alla guida regionale del partito sarà sicuramente uno snodo cruciale non solo per la politica regionale ma anche per la credibilità della Calabria negli ambienti amministrativi nazionali. Infatti, molti sono stati gli attestati di stima che si sono susseguiti in queste ore, rappresentazioni di affetto e di stima per un vero e proprio punto di riferimento.

“Il dipartimento enti locali” conclude Fragomele “aggiunge, ai molteplici attestati di stima, anche quello degli amministratori di tutti gli enti locali della provincia che rappresentano Fratelli d’Italia sul territorio”.