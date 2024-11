Il docente calabrese Gianfranco Macrì nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno

Il professor Gianfranco Macrì, originario di San Vito sullo Ionio (CZ), è stato nominato nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno. Questo incarico rappresenta un riconoscimento significativo per una carriera sviluppata attraverso un costante impegno accademico, un’ampia attività di ricerca e prestigiosi incarichi istituzionali.

Macrì, che peraltro è consigliere comunale nel suo comune calabrese d’origine, è Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico e tiene corsi di Diritto Interculturale e delle Religioni, Lobbying e Democrazia e Istituzioni di Diritto Pubblico.

Nel corso della sua carriera accademica, Macrì ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui Coordinatore Vicario del Dottorato di Ricerca in Teoria e Storia delle Istituzioni, Vicedirettore del Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni e docente del Master in International Studies in Philanthropy presso l’Università di Bologna.

Nel curriculum spiccano i ruoli di Presidente dell’Associazione LIME e Vicepresidente della Scuola di Dialogo Interculturale e Interreligioso.

Con un impegno costante nella promozione del dialogo interculturale e nella riflessione sulle dinamiche della laicità e dei diritti civili, Gianfranco Macrì rappresenta una figura di riferimento non solo per l’Università di Salerno, ma anche per il panorama accademico e culturale italiano.

La notizia della sua nomina a Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione è stata accolta con orgoglio e soddisfazione anche nella “sua” Calabria.