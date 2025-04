Il “DopoNaca”: musica, tradizione e futuro della Banda “Giuseppe Cimino” Città di Cropani

Si rinnova ogni anno con lo stesso spirito di comunità e passione il “rito” del “DopoNaca”, l’appuntamento conviviale che segue la suggestiva processione della Naca a Cropani. È ormai una tradizione imperdibile per i musicisti della Banda Musicale “Giuseppe Cimino”.

Dopo aver accompagnato con la loro musica uno dei momenti più sentiti della Settimana Santa cropanese, i musicisti si sono ritrovati per condividere un momento di festa e riflessione.

Come da consuetudine, la location del “DopoNaca” è rimasta segreta fino all’ultimo, svelata solo al termine della processione, aggiungendo quel tocco di mistero che da anni caratterizza questo incontro speciale.

E la scelta di quest’anno è stata davvero azzeccata, perché è ricaduta su un locale magistralmente ristrutturato, con gran buon gusto, da Adriano Sinatora. Durante la cena, il Maestro Luigi Cimino, direttore artistico della banda, ha voluto ricordare a tutti i presenti quanto la musica sia parte integrante della vita quotidiana, capace di unire generazioni e infondere valori di disciplina, sensibilità e condivisione.

Il maestro ha poi illustrato un programma ambizioso per il rilancio della storica banda, fondando il futuro su un’apertura decisa verso i giovani: è infatti possibile iscriversi gratuitamente per imparare a suonare uno strumento e diventare parte attiva di questa famiglia musicale. Il giornalista Luigi Stanizzi, come di consueto, ha messo in rilievo l’impagabile opera sociale e culturale che da sempre porta avanti la famiglia Cimino, con l’insegnamento della musica ad allievi che, nel corso degli anni, hanno raggiunto altissimi traguardi di successo.

Stanizzi ha indicato a Luigi Cimino l’opportunità a partecipare ad un bando, mirato a sostenere economicamente la sua meritoria attività. L’incontro è stato anche l’occasione per celebrare un traguardo importante: la laurea della Dottoressa Federica De Fazio in Ingegneria Industriale, anch’essa apprezzatissima musicista della banda.

Ecco i protagonisti di quest’anno, che hanno reso ancora una volta indimenticabile la Processione della Naca di Cropani. Clarinetti: Prof. Gregorio Sinatora, Prof. Rosario Garcea, Dott. Guerino Mannarino, Emanuele Levato, Armando Laporta, Antonella Hymeti, Giovanni Tremoliti, Adriano Sinatora. Sassofoni: Prof. Luigi Cimino, Luca Laporta, Federica De Fazio, Luigi Basile, Umberto Rosa, Andy Laporta. Percussioni: Prof. Massimiliano Murfone, Renato Scarfone, Cesare Laporta, Giuseppe Tremoliti, Francesca Barbara Cimino. Trombe: Prof. Mario Capellupo, Domenico Dragone, Pasquale Flecca, Michele Dragone, Giovanni Rosa, Vincenzo Murfone, Silvio Laporta. Tromboni: Michele Guzzetti.

Flicorni: Domenico Patamia, Nicola Pugliese, Tommaso Cristofaro.

Una serata di emozioni, musica e progetti che guardano al domani, con l’orgoglio di un passato che continua a ispirare il presente. La Banda “Giuseppe Cimino” si conferma ancora una volta cuore pulsante della vita culturale cropanese.